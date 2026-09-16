 Raphinha: “Estoy cómodo como nueve marcando goles”
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Raphinha tras triunfo ante Racing de Santander: “Estoy cómodo como nueve marcando goles”

Asimismo, el jugador visitante Aarón Martín expresó: “Hay que olvidar este partido”.

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Raphinha, jugador del Barcelona
Raphinha, jugador del Barcelona / FOTO: EFE
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El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de este miércoles contra el Racing de Santander (7-2) en LaLiga EA Sports, ha asegurado que está "cómodo como nueve marcando goles" y no se plantea regresar al extremo.

"Estoy contento por goles y victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Se nota en el campo como somos muy compañeros los unos de los otros", ha afirmado el brasileño Raphinha en declaraciones a 'DAZN'.

Raphinha ha elogiado a su entrenador, Hansi Flick: "Es el técnico que me cambio la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido".

Por último, ha explicado la decisión de cederle el segundo de los tres penaltis de la noche a Lamine Yamal, que falló, mientras él mismo marcó los otros dos.

"Lamine lo necesitaba. Ha fallado y no pasa nada, todos podemos fallar. Siempre que pueda intentaré ayudarle a él y a los demás delanteros. Más que nadie sé que el delantero necesita el gol", ha comentado Raphinha.

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Aarón Martín: "Hay que olvidar este partido"

El jugador del Racing de Santander Aarón Martín instó a sus compañeros a olvidar la abultada derrota (7-2) que han sufrido ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.

"Sabemos el nivel que tiene el 'Barça', pero hay que seguir con nuestro ritmo en la LaLiga. Hay que olvidar este partido", afirmó tras el encuentro en declaraciones a DAZN.

Martín reconoció que el encuentro "estaba jodido" por el nivel que mostró el Barcelona y lamentó las pérdidas que sufrieron intentando salir con el balón controlado.

"Cuando mejor hemos salido con el balón, hemos sufrido pérdidas y nos han hecho más daño", concluyó.

La máquina de hacer goles, Barcelona, derrota al Racing y sigue de líder

El Barcelona acumula 28 goles en seis juegos, promedio por partido de 4.66 anotaciones; de seis duelos, en cuatro han marcado o superado los cinco tantos.

*Información EFE.

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