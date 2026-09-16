 Hansi Flick: “La actitud de Raphinha es la que me gusta”
Deportes

Hansi Flick: “La actitud de Raphinha es la que me gusta”

Por su parte, el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, reconoció que dieron “demasiadas facilidades defensivas”.

Compartir:
Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la actitud del brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la goleada (7-2) del equipo azulgrana ante el Racing de Santander.

El capitán azulgrana, máximo goleador de LaLiga EA Sports con nueve goles en seis jornadas, afirmó tras el encuentro que todavía puede mejorar, algo que celebró el técnico alemán en declaraciones a DAZN.

"Esta es la actitud que me gusta. Es como la vida, siempre tienes que mejorar", comentó Flick, quien también ha destacado el juego de sus pupilos en el arranque del presente curso, en el que el Barça ha encadenado un pleno de siete victorias -seis en La liga y una en la 'Champions', récord histórico de la entidad.

Raphinha tras triunfo ante Racing de Santander: “Estoy cómodo como nueve marcando goles”

Asimismo, el jugador visitante Aarón Martín expresó: “Hay que olvidar este partido”.

"Me gusta como juegan mis jugadores, son valientes y eso es bueno de ver. Lo hacen bien y lo más importante es que estamos centrados en cada pase, en cada acción. Necesitamos esto, aunque a veces nos desconcentramos y eso es algo que tenemos que mejorar", añadió Hansi Flick.

Al ser preguntado por el error del Wojciech Szczesny en el segundo tanto del Racing, Flick le restó importancia: "La próxima vez lo hará mejor. Esto es futbol".

Precisamente, el meta polaco ha sustituido tras el descanso a Joan García, que acabó con molestias en la rodilla.

Flick explicó que el portero de Sallent será sometido a más pruebas para conocer el alcance de dichas molestias, si bien espera que esté disponible con vistas al próximo encuentro liguero frente al Sevilla.

Foto embed
Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

Esto dijo el entrenador del Racing de Santander

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha apuntado a las "demasiadas facilidades defensivas" de su equipo como la clave de la derrota de este miércoles frente al Barcelona (7-2) en LaLiga EA Sports.

"No ha sido nuestro mejor día. Nos ha faltado competir a un poco más de nivel. Sobre todo en defensa hemos dado demasiadas facilidades, la muestra son los tres penaltis cometidos y los dos goles de tiros exteriores", ha resumido el preparador asturiano en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

José Alberto ha destacado que "a nivel ofensivo en pocos momentos" fueron ellos mismos, aunque generaron "las ocasiones suficientes para marcar algún gol más", si bien ha remarcado que deben "hacer las cosas mejor y ser un equipo más riguroso" para puntuar en un escenario así.

"La sensación que tengo es que cada vez que amenazábamos con recortar el marcador, pisaban el acelerador y se separaban otra vez. Están en un momento de confianza extraordinario que es muy difícil de parar", ha añadido José Alberto.

La máquina de hacer goles, Barcelona, derrota al Racing y sigue de líder

El Barcelona acumula 28 goles en seis juegos, promedio por partido de 4.66 anotaciones; de seis duelos, en cuatro han marcado o superado los cinco tantos.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo sobre combustibles: La solución más inmediata es la ley que permite establecer precios máximost
Nacionales

Arévalo sobre combustibles: "La solución más inmediata es la ley que permite establecer precios máximos"

04:53 PM, Sep 16
Gobierno lanza plan para garantizar seguridad alimentaria ante sequías severast
Nacionales

Gobierno lanza plan para garantizar seguridad alimentaria ante sequías severas

04:27 PM, Sep 16
Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángelest
Nacionales

Guatemalteco muere en desplome de helicóptero en Los Ángeles

02:50 PM, Sep 16
Universo Inclusivo: niños guatemaltecos derriban barreras para explorar el espaciot
Farándula

Universo Inclusivo: niños guatemaltecos derriban barreras para explorar el espacio

04:19 PM, Sep 16
Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20t
Deportes

Marvin Ávila Jr. marca su primer gol con el São Paulo Sub-20

05:31 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Liga NacionalEstados UnidosSeguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar