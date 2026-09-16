Hansi Flick: “La actitud de Raphinha es la que me gusta”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la actitud del brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la goleada (7-2) del equipo azulgrana ante el Racing de Santander.
El capitán azulgrana, máximo goleador de LaLiga EA Sports con nueve goles en seis jornadas, afirmó tras el encuentro que todavía puede mejorar, algo que celebró el técnico alemán en declaraciones a DAZN.
"Esta es la actitud que me gusta. Es como la vida, siempre tienes que mejorar", comentó Flick, quien también ha destacado el juego de sus pupilos en el arranque del presente curso, en el que el Barça ha encadenado un pleno de siete victorias -seis en La liga y una en la 'Champions', récord histórico de la entidad.
"Me gusta como juegan mis jugadores, son valientes y eso es bueno de ver. Lo hacen bien y lo más importante es que estamos centrados en cada pase, en cada acción. Necesitamos esto, aunque a veces nos desconcentramos y eso es algo que tenemos que mejorar", añadió Hansi Flick.
Al ser preguntado por el error del Wojciech Szczesny en el segundo tanto del Racing, Flick le restó importancia: "La próxima vez lo hará mejor. Esto es futbol".
Precisamente, el meta polaco ha sustituido tras el descanso a Joan García, que acabó con molestias en la rodilla.
Flick explicó que el portero de Sallent será sometido a más pruebas para conocer el alcance de dichas molestias, si bien espera que esté disponible con vistas al próximo encuentro liguero frente al Sevilla.
Esto dijo el entrenador del Racing de Santander
El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha apuntado a las "demasiadas facilidades defensivas" de su equipo como la clave de la derrota de este miércoles frente al Barcelona (7-2) en LaLiga EA Sports.
"No ha sido nuestro mejor día. Nos ha faltado competir a un poco más de nivel. Sobre todo en defensa hemos dado demasiadas facilidades, la muestra son los tres penaltis cometidos y los dos goles de tiros exteriores", ha resumido el preparador asturiano en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.
José Alberto ha destacado que "a nivel ofensivo en pocos momentos" fueron ellos mismos, aunque generaron "las ocasiones suficientes para marcar algún gol más", si bien ha remarcado que deben "hacer las cosas mejor y ser un equipo más riguroso" para puntuar en un escenario así.
"La sensación que tengo es que cada vez que amenazábamos con recortar el marcador, pisaban el acelerador y se separaban otra vez. Están en un momento de confianza extraordinario que es muy difícil de parar", ha añadido José Alberto.
*Información EFE.