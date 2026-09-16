Innovador proyecto de astronomía inclusiva por niños guatemaltecos

Mirar a través de un telescopio y descubrir los cráteres de la Luna, los planetas o las constelaciones puede convertirse en una experiencia inolvidable. Sin embargo, acceder a las explicaciones que acompañan una observación astronómica puede representar una barrera para las personas con discapacidad auditiva.
Un grupo de niños y niñas guatemaltecos decidió buscar una solución. Así nació Universo Inclusivo, una iniciativa que combina divulgación científica, recursos audiovisuales y lengua de señas para facilitar que más personas puedan participar y aprender durante una observación del cielo.
El proyecto fue desarrollado por Diego, Renato, Daniel, Nathalia, Ana y David, integrantes de Constelación Quetzal, un club dedicado a despertar el interés por la astronomía y las ciencias espaciales entre niños y jóvenes.
¿Cómo funciona Universo Inclusivo?
Uno de los principales componentes es una plataforma digital gratuita alojada en el sitio de AstroBoy David. Allí se concentran materiales educativos destinados a acompañar la experiencia de observar el universo.
Los contenidos incluyen videos sobre astronomía en los que participan niños y una intérprete de lengua de señas. Los materiales abordan temas relacionados con la Luna, planetas, constelaciones y otros cuerpos celestes.
De esta manera, el aprendizaje no depende exclusivamente de escuchar en tiempo real las explicaciones de un guía. Una persona con discapacidad auditiva puede acceder al material visual y contar con información que le permita comprender mejor aquello que está observando.
El proyecto Universo Inclusivo también desarrolló recursos visuales para apoyar futuras actividades astronómicas.
Parte de ese material fue entregado a la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) y a la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (AGICE), según información divulgada sobre la iniciativa.
De una idea de niños a una experiencia bajo las estrellas
Universo Inclusivo ya pasó de la pantalla a los telescopios. La primera observación astronómica inclusiva vinculada con el proyecto se llevó a cabo el 29 de agosto de 2026. La iniciativa cuenta además con el apoyo del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y del NOC Guatemala de la Unión Astronómica Internacional (IAU).
El proyecto surge dentro de Constelación Quetzal, una comunidad científica juvenil que ha crecido considerablemente en poco tiempo.
Constelación Quetzal nació a partir de la pasión por la astronomía de David López. De acuerdo con Universidad Galileo, David comenzó a interesarse por el espacio desde los seis años junto a su madre, la ingeniera Pamela López, y con el tiempo esa inquietud se convirtió en un club que reúne a estudiantes, docentes y profesionales interesados en la educación STEM.
El proyecto busca que los participantes no se limiten a memorizar conceptos. Su formación incluye investigación, resolución de problemas, trabajo en equipo, manejo de telescopios y observaciones astronómicas.
Niños guatemaltecos que miran cada vez más lejos
La historia detrás de Universo Inclusivo también forma parte de un movimiento más amplio encabezado por jóvenes interesados en las ciencias espaciales.
David López, uno de los impulsores de Constelación Quetzal, fue reconocido en 2025 entre los 100 niños destacados por los Global Child Prodigy Awards. Además, ha recibido formación universitaria en astronomía y ha participado en diferentes iniciativas de divulgación científica.
En 2026, Constelación Quetzal consiguió otro importante logro internacional. Doce estudiantes de entre 8 y 14 años participaron en el Project Hail Mary Challenge con un prototipo diseñado para generar gravedad artificial mediante rotación. La propuesta fue seleccionada entre los proyectos ganadores para avanzar hacia una experiencia de microgravedad.