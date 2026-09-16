Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra concentrada y dio inicio con los trabajos de preparación de cara a sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado nacional afrontará una exigente serie de partidos entre finales de septiembre e inicios de octubre, aunque el proceso ha estado marcado por dudas, incertidumbre y poco conocimiento público sobre los detalles de la convocatoria.
El hermetismo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha generado interrogantes en torno al grupo que trabajará bajo las órdenes del cuerpo técnico. En las últimas horas trascendió que Arquímides Ordóñez no se presentaría a la convocatoria y que Jeffry Bantes ocuparía su lugar; sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial que confirme dicha modificación. Además, el alto precio de los boletos para el próximo compromiso de local (ante El Salvador) ha causado molestia en la afición de la Azul y Blanco.
Silencio en la Selección de Guatemala
Los últimos futbolistas en incorporarse fueron los jugadores de Antigua GFC, quienes disputaron el lunes su compromiso ante Suchitepéquez, con victoria de 3-2. El plantel guatemalteco todavía espera la llegada de varios legionarios, entre ellos Matt Evans, Olger Escobar, Darwin Lom, Nicholas Hagen y Óscar Santis, quienes deberán sumarse al grupo para completar la preparación antes de los compromisos internacionales.
Guatemala tendrá cuatro partidos durante esta fecha FIFA. El primero será el 25 de septiembre frente a Jamaica, en Kingston, a las 18:00 horas. Posteriormente, recibirá a El Salvador el 28 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Trébol. El 2 de octubre viajará a Paramaribo para enfrentar a Surinam a las 16:00 horas y cerrará esta serie el 5 de octubre ante el mismo rival, a las 18:00 horas, nuevamente como local. Todos los encuentros corresponden a la Liga de Naciones de Concacaf.
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