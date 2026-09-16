 Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de Guatemala
Deportes

Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacional

La Selección de Guatemala afrontará cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf durante esta fecha FIFA.

Compartir:
Aaron Herrera se entrena con la Selección de Guatemala pese a no tener equipo - FFG
Aaron Herrera se entrena con la Selección de Guatemala pese a no tener equipo / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra concentrada y dio inicio con los trabajos de preparación de cara a sus próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado nacional afrontará una exigente serie de partidos entre finales de septiembre e inicios de octubre, aunque el proceso ha estado marcado por dudas, incertidumbre y poco conocimiento público sobre los detalles de la convocatoria.

El hermetismo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ha generado interrogantes en torno al grupo que trabajará bajo las órdenes del cuerpo técnico. En las últimas horas trascendió que Arquímides Ordóñez no se presentaría a la convocatoria y que Jeffry Bantes ocuparía su lugar; sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial que confirme dicha modificación. Además, el alto precio de los boletos para el próximo compromiso de local (ante El Salvador) ha causado molestia en la afición de la Azul y Blanco.

Silencio en la Selección de Guatemala

Los últimos futbolistas en incorporarse fueron los jugadores de Antigua GFC, quienes disputaron el lunes su compromiso ante Suchitepéquez, con victoria de 3-2. El plantel guatemalteco todavía espera la llegada de varios legionarios, entre ellos Matt Evans, Olger Escobar, Darwin Lom, Nicholas Hagen y Óscar Santis, quienes deberán sumarse al grupo para completar la preparación antes de los compromisos internacionales.

Guatemala tendrá cuatro partidos durante esta fecha FIFA. El primero será el 25 de septiembre frente a Jamaica, en Kingston, a las 18:00 horas. Posteriormente, recibirá a El Salvador el 28 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Trébol. El 2 de octubre viajará a Paramaribo para enfrentar a Surinam a las 16:00 horas y cerrará esta serie el 5 de octubre ante el mismo rival, a las 18:00 horas, nuevamente como local. Todos los encuentros corresponden a la Liga de Naciones de Concacaf.

Foto embed
Jorge Aparicio volvió a ser convocado con la Selección de Guatemala - FFG

También te puede interesar:

Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador

El partido se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el Estadio El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf.

En Portada

Precio del diésel supera los Q50 en algunas localidadest
Nacionales

Precio del diésel supera los Q50 en algunas localidades

11:39 AM, Sep 16
Ministro detalla qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacast
Nacionales

Ministro detalla qué pudo haber causado el color rosado en el río Las Vacas

09:12 AM, Sep 16
Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacionalt
Deportes

Con más dudas que certezas, arranca el trabajo de la Selección Nacional

12:21 PM, Sep 16
¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?t
Nacionales

¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?

12:41 PM, Sep 16
PNC detalla resultados de exitoso operativo de seguridad durante fiestas patriast
Nacionales

PNC detalla resultados de "exitoso" operativo de seguridad durante fiestas patrias

10:56 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalSeguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar