 Gran danés frustra intento de robo durante paseo de su dueño
Internacionales

Ladrón no se percató que víctima paseaba a su mascota; gran danés impide robo de celular

El ataque del perro obligó a motoladrón y a su cómplice huir en su vehículo, aunque fueron perseguidos por el “valiente héroe”.

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Perro repele robo de celular a su dueño, Captura de video
Perro repele robo de celular a su dueño / FOTO: Captura de video
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Por medio de las redes sociales se ha viralizado la "valiente" intervención de la mascota al advertir las amenazas en contra de su dueño, y es que cámaras de videovigilancia captaron el momento del robo fallido en Bogotá, Colombia. 

En las imágenes se observa que la mascota iba caminando varios metros adelante de su propietario, quien iba distraído viendo su teléfono móvil. Dos motoladrones que pasaban por el lugar advirtieron la distracción del sujeto y detuvieron la marcha. 

Al intervenir a la víctima bajo amenaza, la mascota, un perro de raza gran danés, corrió para repelar el robo. El delincuente evadir las mordidas del can mientras su cómplice aproximó el vehículo para ayudar a la escapada. 

El sujeto logró subirse al vehículo, siempre perseguido por el animal, y seguir su camino sin haber concretado el delito. 

Insólito hecho durante asalto 

Un asalto a una tienda de conveniencia en Cipolletti, Argentina, quedó registrado por las cámaras de seguridad y dejó una escena insólita. En medio del robo, uno de los delincuentes tuvo que interrumpir el atraco para atender a una clienta que ingresó al negocio sin saber que estaba en peligro.

La grabación comienza cuando dos hombres entran al establecimiento. En un primer momento aparentan ser clientes, pero poco después uno de ellos se acerca a la empleada y la somete. El delincuente la obliga a dirigirse hacia el baño y la encierra en ese lugar.

Con la trabajadora retenida, el hombre regresa al área de cajas y empieza a buscar dinero. Su cómplice permanece cerca de la entrada, atento a lo que ocurre dentro y fuera de la tienda.

Aquí el momento que se hizo viral hace una semana en redes sociales. 

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