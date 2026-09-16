Tom Cruise Impacta con su Atrevida Portada en GQ Magazine

Tom Cruise se sincera en una inusual entrevista para una revista, y de paso se quita la camisa.
La estrella de Top Gun , de 64 años, ha evitado en gran medida las entrevistas largas durante más de una década, pero concedió dos entrevistas a GQ y apareció en la portada del número de octubre de la revista para promocionar su próxima película de comedia , Digger .
En la foto de portada, Tom Cruise luce unos vaqueros Levi's de estilo vintage y una camisa abotonada de Vintage Warriors, que está desabrochada dejando al descubierto su pecho y abdominales mientras se agarra al cinturón.
La revista GQ le preguntó por qué había tardado tanto en conceder una entrevista formal para la portada de una revista.
"He estado muy ocupado", respondió. "Cuando la gente ve una película, uno quiere que parezca fácil. Y hay cosas que quiero que otros artistas sepan. La gente me pregunta: ‘¿A qué te dedicas?’".
Tom Cruise indicó que en los últimos años se ha centrado más en hacer películas que en hablar extensamente sobre ellas.
"Simplemente no he tenido tiempo, con la cantidad de proyectos que puse en marcha y decidí hacer, y al reflexionar sobre aquellos que sentí que funcionaron", dijo. "Me enfoqué en la competencia. Me enfoqué en la habilidad, en el nivel que fuera, de aprender algo y luego poder decir: "Ah, en esto es en lo que necesito concentrarme".
La estrella de Jerry Maguire sugirió que la pandemia complicó su agenda mientras continuaba la producción de las dos últimas películas de Misión Imposible a principios de la década de 2020.
"Tengo que decir que el tiempo que nos quitó la COVID-19 fue considerable. Estábamos trabajando a toda velocidad, a un ritmo frenético, enfrentándonos a muchos obstáculos para poder... Queríamos que todos siguieran adelante y trabajando a un nivel muy alto", dijo. "Y ahora es el momento de poder hablar de ello".
Lo que viene
El nuevo proyecto de Tom Cruise es Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre.
En ella, el actor interpreta a Digger Rockwell, un magnate del petróleo que intenta reparar un desastre medioambiental provocado por su propia compañía utilizando únicamente una pala.
En esta entrevista, Tom Cruise ha hablado largo y tendido sobre su proceso creativo, su manera de enfrentarse a los retos -sin miedo a llegar metafóricamente y literalmente "al borde del precipicio"- y su exigente forma de trabajar, que en ocasiones puede llevarle hasta el extremo.
"Esto tiene que ver con la humanidad", explica el actor sobre el arte de hacer películas. "No tengo nada en contra del cable, la televisión o Netflix. Creo que es estupendo. Crean puestos de trabajo y todo eso. Pero lo que me gusta del cine es que todos nos reunimos en una sala y compartimos una experiencia".
"Yo digo: 'Entiende las herramientas y después crea lo que quieras crear'. Cuando trabajo con gente, no tengo miedo, mientras estoy actuando, de parecer ridículo o de hacerlo", continúa el intérprete, que asegura que no teme entregarse por completo al proceso creativo y dejar claro desde el principio a quienes trabajan con él qué pueden esperar.
"Y mira, trabajo duro, y las personas que trabajan conmigo lo saben. Espero mucho de ellos y soy muy directo al respecto. Es como decir: 'Los rumores son ciertos. ¿Queréis esto?'", bromea la estrella de Días de trueno.