 Adulto mayor confunde pedales y atropella a mujer
Internacionales

VIDEO. Conductor de 93 años habría confundido pedales y embiste a mujer frente a farmacia

La víctima quedó prensada contra la estructura interior del comercio. En las imágenes quedó captado el momento de la maniobra que terminó en tragedia.

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Conductor embiste a mujer y la prensa en farmacia., Captura de video
Conductor embiste a mujer y la prensa en farmacia. / FOTO: Captura de video
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Las cámaras de videovigilancia captaron un incidente en el que una mujer de 51 años fue embestida por una posible mala maniobra de un conductor de avanzada edad.

Según medios locales, el conductor de 93 años habría confundido los pedales de su vehículo al mal maniobrarlo terminó arrollando a la mujer, quien quedó prensada contra la estructura interna de una farmacia ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, México.

La mujer resultó lesionada en las piernas y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Autoridades acudieron al lugar para atender el accidente y realizar las investigaciones correspondientes. 

¿Existe una edad máxima para conducir un vehículo? 

Aunque no existe una edad reglamentaria para dejar de manejar, esta se ha asociado a la salud y capacidades de cada persona. Sin embargo, investigaciones de entidades encargadas de la seguridad vial evidencias que el cese definitivo de la conducción ocurre de forma más recurrente entre los 72 y 80 años. 

También, existen algunas señales de alerta para el cese de esta práctica: 

  • Dificultad para mantener el vehículo dentro del carril o confusión en rutas conocidas.
  • Reflejos disminuidos o problemas de visión y audición que no se corrigen de manera adecuada.
  • Incidentes viales frecuentes o pequeños golpes al estacionar.
  • Sensación de inseguridad, fatiga extrema o confusión al estar frente al volante

En algunos de los países de la región, aunque no se limita la edad máxima para poder realizar sus trámites de renovación de permisos para conducir, se suelen incrementar los controles médicos y requisitos, los cuales no solo consisten en la agudeza visual, sino en exámenes psicoténicas que incluyen aspectos como razonamiento, capacidad para resolver problemas lógicos, atención y concentración, coordinación, evaluación de reflejos, sincronización visual y motora. También se evalúan aspectos de la personalidad como la estabilidad emocional y reacción bajo presión. 

También, se reduce el tiempo para la renovación de licencias, lo cual permite mantener un control más frecuente de esos criterios. 

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