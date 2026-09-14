 Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador
Deportes

Federación de Guatemala anuncia precios para el partido ante El Salvador

El partido se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el Estadio El Trébol por la Liga de Naciones de Concacaf.

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Selección Nacional de Guatemala
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG
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La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) anunció este lunes los precios de los boletos para el partido que la Selección Nacional disputará frente a El Salvador el próximo 28 de septiembre, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio El Trébol, escenario que albergará uno de los compromisos más esperados de la fecha.

Los aficionados que deseen asistir al encuentro deberán tomar en cuenta los precios establecidos por la federación. La localidad de Tribuna tendrá un costo de Q1,330, mientras que Platea Sur y Preferencia tendrán un valor de Q730. Por su parte, los boletos para General Norte estarán disponibles por Q230, mientras que la zona de Preferencia destinada a la afición visitante también tendrá un precio de Q730.

¿Cuándo estarán disponibles los boletos del Guatemala vs. El Salvador?

De acuerdo con la información compartida por la Federación de Fútbol de Guatemala, la venta de entradas comenzará este martes 15 de septiembre a través de la plataforma Ticketshow GT. De esta manera, los seguidores de la Bicolor podrán adquirir sus localidades con anticipación para acompañar al equipo nacional en su segundo compromiso de la competición de Concacaf.

Antes de recibir a El Salvador, Guatemala tendrá que afrontar su debut en la Liga de Naciones como visitante. La Selección Nacional viajará a Kingston para enfrentarse a Jamaica el 25 de septiembre, en la primera jornada del torneo. El resultado de ese encuentro marcará el inicio del camino de la Bicolor en la competición antes de regresar al país para medirse ante los salvadoreños tres días después.

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Selección Nacional de Guatemala - EFE

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