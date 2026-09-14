 ¿Dónde encender antorchas este 14 de septiembre?
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¿Dónde encender antorchas? Estos son los puntos habilitados en la capital

El área de El Obelisco permanecerá cerrada y no se podrá utilizar, como en años anteriores, para encender el fuego patrio.

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Personas participan en el recorrido de antorchas el 14 de septiembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: archivo: Omar Solís/EU
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Las autoridades de tránsito recordaron que este lunes, 14 de septiembre, el área de la plaza El Obelisco permanecerá cerrada, por lo cual no será el punto principal para el encendido de antorchas como tradicionalmente se ha utilizado.

La Gobernación Departamental de Guatemala confirmó semanas atrás que, con el objetivo de descentralizar las actividades de Independencia, serán habilitadas cinco áreas específicas en el municipio para que los ciudadanos puedan acudir en busca del fuego patrio para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia nacional.

En esa ocasión, el gobernador departamental Mauricio Benard dijo que se tomó esa decisión debido a la situación registrada en años anteriores en el marco de las celebraciones, donde se han detectado incidentes que incluso han dejado personas lesionadas.

"Creemos que es un día que debemos celebrarlo con muchísima alegría, entusiasmo y patriotismo. Sin embargo, desafortunadamente desde hace algunos años se ha degradado terrible y desagradablemente esta situación, porque se ha estado dando la costumbre de tirar bolsas de agua (incluso congeladas) a las personas que van corriendo con las antorchas. Esta situación provoca verdaderas molestias, desasosiegos sociales que llegan hasta la violencia y, en algunos casos, hasta la muerte de las personas",

expresó el funcionario.

Sumado a esto, en el área de El Obelisco hay trabajos que están en desarrollo como parte de la implementación del proyecto de movilidad conocido como AeroMetro, así que se busca evitar riesgos para los ciudadanos que participan en los recorridos de antorchas.

Cinco puntos habilitados para antorchas

Como una medida para descentralizar las actividades el 14 de septiembre, se contará con cinco puntos habilitados en la Ciudad de Guatemala con pebeteros para el encendido de las antorchas. Se trata de los siguientes sectores, donde estará disponible la atención de 08:00 a 18:00 horas:

  •     Parque Erick Barrondo, zona 7.
  •     Campo de Marte, zona 5.
  •     Campos del Roosevelt, zona 11.
  •     Municipalidad capitalina, zona 4.
  •     Sede de alcaldía auxiliar de zona 18.

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