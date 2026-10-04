 Apertura 2026: Guastatoya derrota al Aurora y es nuevo líder
Deportes

Guastatoya derrota al Aurora y es nuevo líder del Apertura 2026

Cristopher Ramírez hizo el gol que impulsa al “Pecho Amarillo” al liderato del Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Compartir:
Deportivo Guastatoya es el nuevo líder del campeonato
Deportivo Guastatoya es el nuevo líder del campeonato / FOTO: Club Deportivo Guastatoya
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional ha dejado un sabor dulce al Deportivo Guastatoya debido a que asume momentáneamente el liderato de la competencia por arriba de Municipal y Antigua G. F. C., clubes que aún tienen juegos reprogramados.

En el estadio David Cordón Hichos, el Deportivo Guastatoya recibió a los "Aurinegros" del Aurora F. C., y pese a ser una tierra de clima caliente, esta noche las condiciones atmosféricas fueron totalmente diferentes por la situación general que afecta al país.

Guastatoya tenía claro el panorama: una victoria lo impulsaría hasta la cima del campeonato nacional de futbol mayor de Guatemala, y por eso salió con la actitud positiva de hacer el mejor de los partidos y sacar un resultado positivo.

Era el minuto 5 y Ariel Lon abría el marcador para los del "Pecho Amarillo", dirigidos por el técnico uruguayo Martín García.

El cierre de la primera etapa estaba en el horizonte, pero una dudosa mano fue sancionada como penal por el árbitro Cristopher Ramírez tras la revisión de la pantalla del Football Video Support (FVS). En la ejecución estuvo Héctor Morales, que al 45 colocaba el 1-1 para cerrar con broche de oro la primera mitad.

Victoria y liderato

En la etapa complementaria, Guastatoya sabido de la urgencia de ganar, adelantó filas, el técnico hizo sus respectivas variantes, y el premio al esfuerzo guastatoyano llegó al minuto 78 cuando Cristopher Ramírez hizo el definitivo 2-1. Un resultado que ponía en la cima al equipo que en la temporada pasada luchó por no descender a la Liga de Futbol de la Primer División de Guatemala.

Cuando el árbitro Corado pitó el final del partido, el público guastatoyano celebró a lo grande el triunfo ante el Aurora que le permite desplazar a los primeros lugares y quedarse con el liderato del campeonato.

Guastatoya acumuló su octavo triunfo del Apertura 2026 tras disputar 12 partidos y llegó a 25 puntos, superando los 23 de Municipal (en 10 juegos) y los 21 de Antigua G. F. C. (en 11 juegos).

El juego pendiente del "Panza Verde" será ante Municipal, club que además de ese compromiso deberá solventar otro contra Mixco, y ahí, los "Rojos" tendrían la opción matemática de recuperar el liderato.

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional Guastatoya visitará a Deportivo Malacateco y Municipal es anfitrión de Deportivo Marquense.   

Foto embed
Cristopher Ramírez hizo el gol que impulsa a Guastatoya al liderato del Apertura 2026 - Club Deportivo Guastatoya

En Portada

CC ampara a alcalde de San Miguel Petapa y ordena al Gobierno atender emergencia del río Pinulat
Nacionales

CC ampara a alcalde de San Miguel Petapa y ordena al Gobierno atender emergencia del río Pinula

03:44 PM, Oct 04
Luis Fernando Tena: El que tenga más puntería saldrá ganadort
Deportes

Luis Fernando Tena: "El que tenga más puntería saldrá ganador"

05:58 PM, Oct 04
Brasil definirá a su próximo presidente entre Flávio Bolsonaro y Lulat
Internacionales

Brasil definirá a su próximo presidente entre Flávio Bolsonaro y Lula

08:54 PM, Oct 04
PMT de Villa Nueva da recomendaciones por cierre del puente Pinulat
Nacionales

PMT de Villa Nueva da recomendaciones por cierre del puente Pinula

05:44 PM, Oct 04
Comunicaciones derrota a Suchitepéquez y se acerca a los puestos de clasificación t
Deportes

Comunicaciones derrota a Suchitepéquez y se acerca a los puestos de clasificación

08:55 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.Accidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar