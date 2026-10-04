Apertura 2026: Guastatoya derrota al Aurora y es nuevo líder

La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional ha dejado un sabor dulce al Deportivo Guastatoya debido a que asume momentáneamente el liderato de la competencia por arriba de Municipal y Antigua G. F. C., clubes que aún tienen juegos reprogramados.
En el estadio David Cordón Hichos, el Deportivo Guastatoya recibió a los "Aurinegros" del Aurora F. C., y pese a ser una tierra de clima caliente, esta noche las condiciones atmosféricas fueron totalmente diferentes por la situación general que afecta al país.
Guastatoya tenía claro el panorama: una victoria lo impulsaría hasta la cima del campeonato nacional de futbol mayor de Guatemala, y por eso salió con la actitud positiva de hacer el mejor de los partidos y sacar un resultado positivo.
Era el minuto 5 y Ariel Lon abría el marcador para los del "Pecho Amarillo", dirigidos por el técnico uruguayo Martín García.
El cierre de la primera etapa estaba en el horizonte, pero una dudosa mano fue sancionada como penal por el árbitro Cristopher Ramírez tras la revisión de la pantalla del Football Video Support (FVS). En la ejecución estuvo Héctor Morales, que al 45 colocaba el 1-1 para cerrar con broche de oro la primera mitad.
Victoria y liderato
En la etapa complementaria, Guastatoya sabido de la urgencia de ganar, adelantó filas, el técnico hizo sus respectivas variantes, y el premio al esfuerzo guastatoyano llegó al minuto 78 cuando Cristopher Ramírez hizo el definitivo 2-1. Un resultado que ponía en la cima al equipo que en la temporada pasada luchó por no descender a la Liga de Futbol de la Primer División de Guatemala.
Cuando el árbitro Corado pitó el final del partido, el público guastatoyano celebró a lo grande el triunfo ante el Aurora que le permite desplazar a los primeros lugares y quedarse con el liderato del campeonato.
Guastatoya acumuló su octavo triunfo del Apertura 2026 tras disputar 12 partidos y llegó a 25 puntos, superando los 23 de Municipal (en 10 juegos) y los 21 de Antigua G. F. C. (en 11 juegos).
El juego pendiente del "Panza Verde" será ante Municipal, club que además de ese compromiso deberá solventar otro contra Mixco, y ahí, los "Rojos" tendrían la opción matemática de recuperar el liderato.
La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional Guastatoya visitará a Deportivo Malacateco y Municipal es anfitrión de Deportivo Marquense.