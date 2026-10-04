 Dan recomendaciones por cierre del Puente Pinula
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PMT de Villa Nueva da recomendaciones por cierre del puente Pinula

Los agentes de esta entidad anunciaron que estarán en apresto para dirigir el tránsito por el cierre del Puente Pinula.

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El cierre se implementó la tarde de este domingo. / FOTO: Omar Solís.
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Después de recibir la información acerca del cierre en el Puente Pinula, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) se pronunció para pedir a los usuarios que tomen en cuenta las complicaciones viales que se pueden dar en el trayecto de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, hacia el área de Boca del Monte.

Dalia Santos, voz oficial de la citada PMT, resaltó que el cierre en este paso es total por lo que agentes de su entidad hacen un llamado a la población que utiliza ese recorrido para que planifiquen su ruta, su tiempo de salida y sus rutas alternas.

Asimismo, Santos pidió a los usuarios del puente Pinula que tomen en cuenta la lluvia, porque cuando hay precipitaciones se incrementan los accidentes de tránsito. La comunicadora recordó que los percances viales también causan alto congestionamiento en las carreteras.

Santos no descartó un lunes complicado en el área en mención, tomando en cuenta el impacto en el tránsito vehicular de la zona, por lo que instó a que los conductores se anticipen para evitar más complicaciones.

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Sugieren rutas alternas al Puente Pinula

Según la Municipalidad de San Miguel Petapa, algunas rutas alternas al cierre en el citado sector son la Calle Real, desde el centro de San Miguel Petapa hacia el Puente La Unión, para pasar por Villa Canales y Boca del Monte con dirección hacia la zona 13.

De esa manera, los conductores encontrarán el monumento a La Piña para conectar desde Villa Canales hacia la ruta Hincapié - Santa Inés.

Otras rutas sugeridas por la PMT de San Miguel Petapa son las que van desde el Bulevar Villa Hermosa hacia la Avenida Petapa o el bulevar El Frutal, para conectarse a la Central de Mayoreo desde el Puente la Prosperidad.

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