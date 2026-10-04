 Vigilan el río Pinula en Villa Hermosa 1 y San Miguel Petapa
Nacionales

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa

Conred confirmó que las lluvias y la crecida del afluente causaron que la erosión del suelo creciera en Villa Hermosa I y en San Miguel Petapa.

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Personal de Conred visitó el área afectada en Villa Hermosa I., Conred.
Personal de Conred visitó el área afectada en Villa Hermosa I. / FOTO: Conred.
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Según el recuento de daños de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a causa de la fuerza del río Pinula en el sector 4 de Villa Hermosa I y la zona 7 de San Miguel Petapa, hasta el momento solo se reportan daños severos en una vivienda que se encuentra deshabitada.

"El personal mantiene seguimiento a las condiciones del sector y se ha solicitado realizar acciones de mitigación ante el avance del socavamiento y las condiciones generadas por las lluvias", reportaron los expertos de la entidad de prevención.

El pasado sábado, varios vecinos lanzaron una voz de alerta por la fuerza que tomó el río Pinula en el sector 4 Villa Hermosa I y en la zona 7 de San Miguel Petapa. Por la magnitud del acontecimiento, algunos residentes cercanos al puente que comunica ambos poblados decidieron evacuar.

En varias transmisiones en vivo se pudo constatar que el socavamiento generado en el sector 4 de Villa Hermosa I se incrementó. Asimismo, las imágenes evidenciaron como una pared y un techado de una vivienda colapsó; esta construcción ya se encontraba deteriorada por la erosión del área.

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Dramáticas imágenes en Villa Hermosa I

El sábado pasado las fuertes lluvias del invierno causaron que el cauce del río Pinula creciera, evidenciando nuevamente el riesgo para quienes viven en el sector 4 de Villa Hermosa I y en la zona 7 de San Miguel Petapa.

La situación representó una emergencia en el lugar, donde se pudo apreciar que el agua hizo que el suelo se viera erosionado. Por el peligro del área, Conred recomendó la autoevacuacion en el área; cabe destacar que en este lugar hay varias viviendas en riesgo, aunque las autoridades consideran que las mismas están deshabitadas por el riesgo en el área.

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Personal de Conred visitó el área afectada en Villa Hermosa I. - Conred.
Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa | Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa / Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa | Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa / Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa | Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa / Conred

Mantienen vigilado el cauce del río Pinula en Villa Hermosa I y San Miguel Petapa | Conred

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