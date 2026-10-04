Capturan a hombre señalado de matar a su tío en Purulhá

Después de un ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido en el barrio La Cruz, municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sospechoso.
Según los detalles de las fuerzas de seguridad, el apresado es el principal sospechoso de haber dado muerte a su propio tío. El operativo estuvo a cargo de policías que integran la comisaría 52 en el citado municipio.
Las primeras investigaciones indican que ambos hombres tuvieron una discusión al calor de los tragos, lo que hizo que uno de ellos disparara en contra de su propio tío, en un lugar del municipio de Purulhá. La PNC indicó que por la gravedad de las heridas con arma de fuego, el familiar del capturado falleció en un centro asistencial.
El detenido únicamente fue identificado como William, de 20 años, mientras que el fallecido no ha sido identificado. Por el momento se desconoce el tema que ambos discutían previo al ataque armado en el municipio de Purulhá.
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Sospechoso detenido cuando intentaba escapar en Purulhá
La PNC indicó que el sospechoso intentó escapar de las autoridades, pero fue detenido. Al ahora apresado se le incautó una pistola Glock, calibre 9 milímetros, que presuntamente habría utilizado en el hecho armado.
Los agentes de la comisaría 52, con sede en Purulhá detallaron que el arma de fuego era portada de manera ilegal, porque el detenido carecía de la licencia extendida por la Dirección Genera de Armas y Municiones (DIGECAM).
El sospechoso fue puesto a disposición de un juzgado de turno.