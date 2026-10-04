 Capturan a hombre señalado de matar a su tío en Purulhá
Nacionales

Capturan a hombre señalado de matar a su tío en Purulhá

Según las primeras investigaciones, el tío y el sobrino tuvieron una discusión previa al ataque armado.

Compartir:
El detenido fue capturado cuando intentaba escapar, indicaron en el comunicado oficial., PNC de Guatemala.
El detenido fue capturado cuando intentaba escapar, indicaron en el comunicado oficial. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Después de un ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido en el barrio La Cruz, municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sospechoso.

Según los detalles de las fuerzas de seguridad, el apresado es el principal sospechoso de haber dado muerte a su propio tío. El operativo estuvo a cargo de policías que integran la comisaría 52 en el citado municipio.

Las primeras investigaciones indican que ambos hombres tuvieron una discusión al calor de los tragos, lo que hizo que uno de ellos disparara en contra de su propio tío, en un lugar del municipio de Purulhá. La PNC indicó que por la gravedad de las heridas con arma de fuego, el familiar del capturado falleció en un centro asistencial.

El detenido únicamente fue identificado como William, de 20 años, mientras que el fallecido no ha sido identificado. Por el momento se desconoce el tema que ambos discutían previo al ataque armado en el municipio de Purulhá.

En otras noticias: Insivumeh confirma establecimiento de la fase El Niño en el país

Insivumeh confirma establecimiento de la fase El Niño en el país

El Insivumeh explicó que esta es una fase del fenómeno “El Niño-Oscilación del Sur”; piden a la población estar atenta a los pronósticos climáticos.

Sospechoso detenido cuando intentaba escapar en Purulhá

La PNC indicó que el sospechoso intentó escapar de las autoridades, pero fue detenido. Al ahora apresado se le incautó una pistola Glock, calibre 9 milímetros, que presuntamente habría utilizado en el hecho armado.

Los agentes de la comisaría 52, con sede en Purulhá detallaron que el arma de fuego era portada de manera ilegal, porque el detenido carecía de la licencia extendida por la Dirección Genera de Armas y Municiones (DIGECAM).

El sospechoso fue puesto a disposición de un juzgado de turno. 

Foto embed
El detenido fue capturado cuando intentaba escapar, indicaron en el comunicado oficial. - PNC de Guatemala.

En Portada

Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixcot
Nacionales

Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixco

07:32 AM, Oct 04
Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlánt
Nacionales

Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlán

08:08 AM, Oct 04
Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidencialest
Internacionales

Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidenciales

08:11 AM, Oct 04
La dura y triste confesión que hizo la Miss Guatemala Universe en televisión internacionalt
Farándula

La dura y triste confesión que hizo la Miss Guatemala Universe en televisión internacional

08:20 AM, Oct 04
Un doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azult
Deportes

Un doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azul

06:53 AM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar