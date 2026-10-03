 Confirman establecimiento de la fase El Niño en el país
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Insivumeh confirma establecimiento de la fase El Niño en el país

El Insivumeh explicó que esta es una fase del fenómeno “El Niño-Oscilación del Sur”; piden a la población estar atenta a los pronósticos climáticos.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Capa de ozono / Cielo / Nubes / FOTO:
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que se ha establecido de forma oficial en el territorio guatemalteco la fase El Niño del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), luego de que el Índice Oceánico de El Niño (ONI), publicado por el NOAA CPC, registrara cinco trimestres móviles consecutivos con anomalías iguales o superiores a +0.5 °C en la región Niño 3.4 del Pacifico ecuatorial.

El Insivumeh indicó que el comportamiento reportado "confirma la persistencia de condiciones oceánicas y atmosféricas caracterizadas por un incremento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial y que influye en las condiciones climáticas de Guatemala".

Recordaron que en marzo de 2026 el Insivumeh, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó de las condiciones en el boletín BEAC-012026, donde se estimó que el déficit de lluvia y el incremento de temperaturas se debía a la influencia de este fenómeno.

El Insivumeh aseguró que, desde entonces, se ha mantenido un monitoreo permanente de las variables meteorológicas y oceánicas. "Los valores de ONI desde el trimestre marzo-abril-mayo (MAM) hasta julio-agosto-septiembre (JAS) oscilan entre 0.5 °C hasta 2.2 °C como se observa en la tabla siguiente", explicó el Insivumeh.

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Valores compartidos por el Insivumeh. - Captura de pantalla.

Piden atender las perspectivas climáticas a causa de El Niño

"Con la confirmación del quinto trimestre móvil con valor positivo arriba de +0.5 °C, se establece oficialmente la presencia de la fase El Niño en Guatemala, el cual se detalla en el boletín especial BEAC-202610", resaltaron.

El ente científico explicó que, actualmente, el país ha sido afectado con la disminución de las precipitaciones de alrededor de un tercio respecto de los valores normales en algunos sectores, reducción de caudales e incremento de la temperatura.

Con el establecimiento de la fase El Niño se deben reforzar las medidas de atención a los sectores que se han visto impactados especialmente a los sensibles como la agricultura, recursos hídricos, energía, seguridad alimentaria y nutricional y gestión de riesgos", comunicaron.

El Insivumeh aseguró que continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones océano-atmosféricas y de las variables meteorológicas en el territorio nacional, con el propósito de generar información científica y oportuna que contribuya a la toma de decisiones de las instituciones, sectores productivos y población.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los pronósticos, perspectivas climáticas y comunicados oficiales emitidos por las instituciones competentes", finalizaron.

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