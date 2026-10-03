Localizan guarida de pandilleros y drogas en La Reinita

Durante un operativo policial, de este sábado, 3 de octubre de 2026, se reportó el hallazgo de un arsenal de armas y al menos 11 kilos de cocaína en en la 29 avenida "A", colonia La Reinita, zona 6. La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que en este lugar funcionaba una "guarida de mareros".
La PNC describió que el arsenal y la droga fueron encontrados en una diligencia a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE). Las acciones se ejecutaron con base en una orden judicial.
La PNC precisó que durante el operativo en la colonia La Reinita se incautaron dos fusiles con registro borrado, una carabina calibre .223, que tiene reporte de robo desde el 11 de septiembre de 2025 en la Diagonal 6, zona 10 capitalina.
Además, fueron incautadas siete pistolas, una de ellas con el registro esmerilado, dos silenciadores, un radio transmisor y 225 municiones de diferentes calibres; todo en el operativo realizado en La Reinita.
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Droga decomisada en La Reinita
"En el mismo lugar se localizaron 11 paquetes de cocaína, valorados en más de un millón de quetzales" reportó la PNC al revelar que "las investigaciones produjeron esta acción que representa un fuerte golpe a la estructura criminal del Barrio 18, que se dedica al sicariato y narcomenudeo en ese sector y sus alrededores".
Operativos en el Barrio Moderno
En otro sector de la capital, la PNC reportó el decomiso de más armas y drogas. Asimismo, los uniformados confirmaron la captura de un hombre señalado de ser el responsable de los ilícitos encontrados en la zona 2 capitalina, Barrio Moderno.
Este allanamiento se ejecutó en la 10 avenida y 3a. calle de la zona 2 capitalina, en el sector conocido como barrio Moderno. Los agentes confirmaron la detención de Alexander, de 35 años, identificado con el apodo de "Oso Polar", quien es señalado de pertenecer a la pandilla del barrio 18.
Durante la diligencia se incautó una escopeta con cuatro cartuchos, un arma hechiza, un chaleco antibalas, una gorra de la PNC, un cargador, 26 municiones y un cartucho de artillería calibre 105 mm, este último con características explosivas", describió la PNC.