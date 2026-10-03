 Localizan guarida de pandilleros y drogas en La Reinita
Nacionales

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita

Los agentes allanaron una vivienda de la colonia La Reinita, zona 6 capitalina, encontrando un fuerte arsenal y drogas

Compartir:
En otro operativo en la zona 2, la PNC detuvo a un presunto pandillero apodado "Oso Polar"., PNC de Guatemala.
En otro operativo en la zona 2, la PNC detuvo a un presunto pandillero apodado "Oso Polar". / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Durante un operativo policial, de este sábado, 3 de octubre de 2026, se reportó el hallazgo de un arsenal de armas y al menos 11 kilos de cocaína en en la 29 avenida "A", colonia La Reinita, zona 6. La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que en este lugar funcionaba una "guarida de mareros".

La PNC describió que el arsenal y la droga fueron encontrados en una diligencia a cargo de investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE). Las acciones se ejecutaron con base en una orden judicial.

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno | PNC de Guatemala

Operativos en el Barrio Moderno / PNC de Guatemala

La PNC precisó que durante el operativo en la colonia La Reinita se incautaron dos fusiles con registro borrado, una carabina calibre .223, que tiene reporte de robo desde el 11 de septiembre de 2025 en la Diagonal 6, zona 10 capitalina.

Además, fueron incautadas siete pistolas, una de ellas con el registro esmerilado, dos silenciadores, un radio transmisor y 225 municiones de diferentes calibres; todo en el operativo realizado en La Reinita.

En otras noticias: Asesinato de periodista causa disturbios en San Pedro Necta

Asesinato de periodista causa disturbios en San Pedro Necta

La APEHUE condenó el ataque armado en contra del comunicador, Evelio Lisandro López Sánchez y pidió una inmediata investigación.

Droga decomisada en La Reinita

"En el mismo lugar se localizaron 11 paquetes de cocaína, valorados en más de un millón de quetzales" reportó la PNC al revelar que "las investigaciones produjeron esta acción que representa un fuerte golpe a la estructura criminal del Barrio 18, que se dedica al sicariato y narcomenudeo en ese sector y sus alrededores".

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita | PNC de Guatemala.

Localizan guarida de pandilleros y drogas en colonia La Reinita / PNC de Guatemala.

Operativos en el Barrio Moderno

En otro sector de la capital, la PNC reportó el decomiso de más armas y drogas. Asimismo, los uniformados confirmaron la captura de un hombre señalado de ser el responsable de los ilícitos encontrados en la zona 2 capitalina, Barrio Moderno.

Este allanamiento se ejecutó en la 10 avenida y 3a. calle de la zona 2 capitalina, en el sector conocido como barrio Moderno. Los agentes confirmaron la detención de Alexander, de 35 años, identificado con el apodo de "Oso Polar", quien es señalado de pertenecer a la pandilla del barrio 18.

Durante la diligencia se incautó una escopeta con cuatro cartuchos, un arma hechiza, un chaleco antibalas, una gorra de la PNC, un cargador, 26 municiones y un cartucho de artillería calibre 105 mm, este último con características explosivas", describió la PNC.

En Portada

Asesinato de periodista causa disturbios en San Pedro Nectat
Nacionales

Asesinato de periodista causa disturbios en San Pedro Necta

11:23 AM, Oct 03
Ataque armado deja una mujer fallecida en bulevar Los Olivost
Nacionales

Ataque armado deja una mujer fallecida en bulevar Los Olivos

11:37 AM, Oct 03
Trump publica número de senador y pide llamarlo para apoyar ley sobre horario de veranot
Internacionales

Trump publica número de senador y pide llamarlo para apoyar ley sobre horario de verano

12:10 PM, Oct 03
Cantante es asesinado a balazos en pleno conciertot
Farándula

Cantante es asesinado a balazos en pleno concierto

10:56 AM, Oct 03
Francisco Arredondo finaliza con éxito el Rally de Marruecos 2026t
Deportes

Francisco Arredondo finaliza con éxito el Rally de Marruecos 2026

06:40 PM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.redes socialesAccidente
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar