El lateral neozelandés Tim Payne sumó este domingo su primer título en Sudamérica al formar parte del plantel de Olimpia que conquistó el Torneo Clausura 2026. El Decano se impuso 2-1 a Sportivo Trinidense en el estadio Defensores del Chaco, ante más de 35.000 espectadores, y aseguró la corona con dos jornadas de anticipación. El encuentro comenzó con ventaja para Trinidense gracias al gol de Tobías Morínigo en el minuto 56, pero el equipo dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez revirtió el marcador con el tanto de Esteban Matus (63’) y el gol decisivo de Romeo Benítez en el tiempo añadido. Con este triunfo, Olimpia completó el doblete nacional tras haber ganado también el Apertura y alcanzó su estrella número 49 en el fútbol paraguayo.
Para Payne, de 32 años y nacido en Auckland, el logro representa el primer campeonato de liga fuera de Oceanía. El defensor, que llegó a Asunción tras el Mundial 2026 procedente del Wellington Phoenix, disputó nueve partidos en el Clausura (cinco como titular) y marcó un gol en su debut, un potente remate desde fuera del área en la goleada 5-0 ante Rubio Ñu. En el partido que definió el título permaneció en el banco sin ingresar, pero igual celebró con intensidad el triunfo junto a sus compañeros. El club resaltó en redes que "aprendió a decir campeón antes que elefante", en alusión a su rápida adaptación al idioma y a la cultura local.
La historia de Tim Payne
La historia de Payne cobró notoriedad mundial meses antes del título. Antes del Mundial, el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como El Scarso, lo señaló como el jugador con menos seguidores del torneo e impulsó una campaña para que lo siguieran. Su cuenta de Instagram pasó de menos de 5.000 seguidores a superar los cinco millones en pocos días, lo que lo convirtió en uno de los fenómenos virales de la Copa del Mundo. Esa visibilidad abrió la puerta a su fichaje por Olimpia. Desde su llegada se mudó con su esposa y su hijo pequeño, compartió en redes su proceso de adaptación (clases de español, comidas típicas como el chipa guazú y la vida cotidiana en Paraguay) y se ganó el afecto de la hinchada, especialmente tras su actuación en el superclásico ante Cerro Porteño.
Las reacciones no se hicieron esperar. El Scarso viajó a Asunción para vivir el festejo en primera persona y publicó imágenes junto a Payne, a quien llamó amigo y con quien celebró el cierre de un ciclo que comenzó casi seis meses atrás. La selección de Nueva Zelanda también reconoció el logro en sus redes. Payne, que tiene contrato con Olimpia hasta finales de 2027, se prepara ahora para disputar la Copa Libertadores el próximo año. En apenas medio año, el lateral pasó de ser un desconocido mundialista a campeón en uno de los clubes más históricos de Sudamérica, en una trayectoria que combina el impacto de las redes sociales con el rendimiento en la cancha.