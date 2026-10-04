Resultado Comunicaciones vs. Suchitepéquez por Apertura 2026

Comunicaciones y Deportivo Suchitepéquez, los dos equipos menos regulares del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, se enfrentaron esta noche en el cierre de la fecha 12 en el estadio Cementos Progreso, que tuvo como invitados a tres niños escogidos con anterioridad para realizar la labor de periodista, fotógrafo y voz del estadio por la conmemoración del Día del Niño y de la Niña (1 de octubre).
Suchitepéquez, último lugar del campeonato, y, Comunicaciones, penúltimo, se midieron esta noche con el objetivo de sumar tres puntos valiosos que les permitieran en el caso de los mazatecos sumar puntos y empezar a acercarse al décimo primer lugar, y en el caso de los capitalinos abandonar la casilla 11.
Apertura 2026: Comunicaciones 3-0 Suchitepéquez
El partido tuvo una gran atajada de Julio Secaida al 21 cuando a una mano evitó el gol tras el potente cabezazo de Dewinder Bradley, el hombre gol de los "Cremas" del Comunicaciones.
Tras esa jugada, cayó el 1-0 cuando Andersson Ortíz logró vencer a Secaida al 22 para colocar el 1-0 en el estadio Cementos Progreso y darle tranquilidad al equipo de casa.
Comunicaciones golea
Para el segundo tiempo, Comunicaciones no tardó mucho en colocar el segundo gol. Llegó tras el cobro de un tiro libre de Alex de la Cruz, el cual tuvo una definición de Elsar Martin para el 2-0.
El 3-0 vino de una estupenda jugada de Comunicaciones que, aprovechó el colombiano Omar Duarte, quien tras dominar el esférico le hizo una finta al portero Julio Secaida para marcar en portería sola el 3-0 al 62. Era victoria y goleada a favor del equipo de Roberto Montoya que ascendía del lugar 11 al 8 y queda a solo cuatro puntos de ingresar al top 6, que son los equipos que pelearán por el título del Torneo Apertura 2026.
Resultados de la jornada:
- Marquense 2-1 Antigua: David Chuc (90+4) y Carlos Santos (90+7) / Diego Fernández (46)
- Cobán Imperial 2-0 Malacateco: Juan Winter (11) y Kenneth Valdez (78)
- Xelajú 2-0 San Pedro: Juan Luis Cardona (45+1) y Steven Cárdenas (71)
- Guastatoya 2-1 Aurora: Ariel Lon (5) y Cristopher Ramírez (78) / Héctor Morales (45)
- Comunicaciones 3-0 Suchitepéquez: Andersson Ortíz (22), Elsar Martin (54) y Omar Duarte (62)
- Mixco vs. Municipal: Reprogramado (sin definirse fecha, ni horario).