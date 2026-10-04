 Conferencia de prensa de Henk Fraser, técnico de Surinam
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Henk Fraser, técnico de Surinam, ve a Guatemala como un “equipo bien organizado”

Por su parte, el jugador Liam Van Gelderen, expresó su deseo de ganar mañana, pero ve un duelo muy parejo.

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Henk Fraser, técnico de la Selección de Surinam
Henk Fraser, técnico de la Selección de Surinam / FOTO: Alex Meoño
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Henk Fraser, técnico de la Selección de Surinam, que mañana juega ante su similar de Guatemala por un boleto a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 compareció este domingo en las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) para hablar de cómo llega su equipo a este vital partido. Es de recordar que la última visita de Surinam a Guatemala fue en noviembre del 2025 durante las eliminatorias mundialistas y cayó 3-1. Aunque se llevaron el boleto al repechaje mundialista.

"Cuando pienso en Guatemala, pienso que es un equipo bien organizado. Como el año pasado, tuvimos más o menos el mismo partido en casa. Esta vez jugamos un partido mejor que el año pasado, pero, para nosotros, por desgracia, terminó 0-0", recordó el estratega de los surinameses.

Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de final

Guatemala y Surinam se enfrentan este lunes, en un duelo que define el boleto a la próxima ronda de la Liga de Naciones de Concacaf.

Henk Fraser habla de las alineaciones

"Creo que el problema para Guatemala y también para nosotros es que tenemos que jugar cuatro partidos en 16 días. Es difícil hacer que todos jueguen los cuatro partidos. Por supuesto, tenemos que buscar el partido perfecto para mantener a mis jugadores a salvo, pero creo que Guatemala tiene los mismos problemas, como mantener a sus jugadores a salvo", señaló Henr Fraser.

El estratega de la Selección de Surinam considera que el partido del lunes en un duelo "diferente", ya que Guatemala "necesita avanzar a los cuartos de final", por lo que ve a la "Azul y Blanco" más presionada para dicho compromiso.

"Para ser honesto, no creo que haya mucho que cambiar. Esa es la forma en que nos gusta jugar: nos gusta tener el balón y jugar un futbol muy bien organizado desde atrás. Cambiar muchas cosas para enfrentar a Guatemala sería un poco difícil", reconoció el estratega de los sudamericanos.

"Cada equipo tiene su forma de jugar, y es una gran ventaja que muchos de nuestros jugadores hayan disputado partidos en la liga neerlandesa. Pero también está la mentalidad de los surinameses. Somos aventureros y nos gusta hacer cosas buenas en el campo", aseguró.

Declaraciones de Liam Van Gelderen

En la conferencia de prensa de Surinam también participó el jugador Liam Van Gelderen, quien comentó que traen un objetivo y es ganar el partido.

"Nos gustaría ganar ese partido, pero creo que estamos igualados. Son muy buenos en defensa, están en un bloque bajo y creo que, si mantenemos el ritmo alto, podemos derrotarlos", dijo Van Gelderen.

"Creo que para ellos es un partido diferente, porque necesitan avanzar a los cuartos de final. Y creo que ellos llegan más presionados al último partido porque lo necesitan. Así que, sí, tal vez para nosotros habrá más espacio para atacar", puntualizó el jugador surinamés. 

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Liam Van Gelderen, jugador de la selección de Surinam - Alex Meoño

*Con información de Christopher Chang. 

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