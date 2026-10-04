 Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de final
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Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de final

Guatemala y Surinam se enfrentan este lunes, en un duelo que define el boleto a la próxima ronda de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Partido entre Surinam vs. Guatemala en Paramaribo por la Liga de Naciones de Concacaf - Concacaf
Partido entre Surinam vs. Guatemala en Paramaribo por la Liga de Naciones de Concacaf / FOTO: Concacaf
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El Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, recibe este lunes 5 de octubre el cierre del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. Guatemala y Surinam se enfrentan a las 18:00, en un duelo que define gran parte del acceso a los cuartos de final. La Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena, llega con cuatro puntos y una diferencia de goles de +5; Surinam, bajo la batuta de Henk Fraser, encabeza la tabla con siete unidades y +2. El empate 0-0 del viernes en Paramaribo dejó vivas las opciones chapinas, pero trasladó toda la presión al partido de vuelta.

Guatemala ha tenido un camino irregular: cayó 3-2 ante Jamaica en la jornada inaugural, goleó 6-0 a El Salvador —con triplete de William Fajardo y goles de Darwin Lom y Rubio Rubin— y rescató el empate sin goles en territorio surinamés. Surinam, en cambio, sumó dos victorias (3-2 ante Honduras y 2-1 frente a Martinica) antes del punto cosechado en casa. El historial reciente favorece a la local: en noviembre de 2025 Guatemala se impuso 3-1 en eliminatorias mundialistas, mientras que en octubre de ese mismo año ambos empataron 1-1 en Paramaribo. El 0-0 de hace tres días confirma que el duelo está equilibrado y que el factor cancha puede resultar decisivo.

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Partido entre Guatemala y Surinam por las Eliminatorias Mundialistas - Omar Solís

¿Qué necesita Guatemala para avanzar?

Para avanzar a cuartos de final, Guatemala necesita ganar. Un triunfo la llevaría a siete puntos y, gracias a su mejor diferencia de goles, la colocaría por encima de Surinam, que se quedaría también en siete. El resultado entre Honduras y Jamaica determinaría entonces si la Bicolor termina primera o segunda. Un empate o una derrota la dejarían fuera de la siguiente ronda, pues Jamaica ya suma seis unidades. Surinam, por su parte, se clasifica si no pierde: la victoria o el empate le aseguran el boleto.

En cuanto al descenso a la Liga B, los puestos quinto y sexto de cada grupo pierden la categoría. Con una victoria, Guatemala se aleja de esa zona; Surinam, incluso en caso de derrota, mantiene margen para evitar el descenso gracias a los puntos que ya acumula, aunque el partido de este lunes también influye en el orden final de la tabla.

En el plano de las bajas, Darwin Lom cumple la suspensión y vuelve a estar disponible tras perderse el compromiso de Paramaribo, mientras que Óscar Santis sigue fuera por una molestia muscular y Jorge Aparicio es duda después de abandonar el último encuentro lesionado. Del lado surinamés, Justin Lonwijk no podrá jugar por acumulación de amarillas; el mediocampista había sido titular y protagonista ofensivo en las jornadas anteriores. 

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