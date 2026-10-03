Así fue el último Guatemala vs. Surinam en El Trébol

El último Guatemala contra Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, dejó una imagen que la afición chapina todavía recuerda con una sensación agridulce. Fue el 18 de noviembre de 2025, en el cierre de la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial. La Bicolor, ya sin opciones matemáticas de clasificar, venció 3-1 a un rival que llegó como líder de su grupo y se fue de la Ciudad de Guatemala con el boleto directo perdido. Darwin Lom abrió el marcador de cabeza al minuto 49, tras un centro de Óscar Santis; Olger Escobar, recién ingresado, amplió la ventaja al 57 con un pase de Rudy Muñoz, y el propio Santis sentenció al 65 en una jugada individual. El descuento llegó en el tiempo añadido, con un autogol de Nicolás Samayoa. El partido, dirigido por el costarricense Juan Gabriel Calderón, se jugó ante poco más de cinco mil personas y sirvió, sobre todo, de despedida digna para un proceso eliminatorio que ya estaba cerrado.
Ese antecedente pesa de cara al duelo de este lunes 5 de octubre, otra vez en El Trébol y a las 18:00, por la cuarta y última jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. El escenario es distinto: ahora ambos equipos llegan con opciones reales y con el partido reciente todavía fresco. El viernes 2 de octubre, en Paramaribo, Surinam y Guatemala empataron 0-0. Los locales dominaron la posesión y generaron la mayor parte de las ocasiones, pero Kenderson Navarro sostuvo el cero con una actuación sobresaliente bajo los tres palos. Luis Fernando Tena no contó con Óscar Santis, lesionado, ni con Darwin Lom, suspendido, y la Bicolor se fue con un punto trabajado que la mantiene viva.
Guatemala buscará repetir la historia del 2025
Así llegan las dos selecciones al cierre del Grupo B. Surinam encabeza la tabla con siete puntos, producto de dos victorias y el empate en casa, y depende de sí misma para asegurar uno de los dos cupos a cuartos de final. Guatemala suma cuatro unidades: cayó 3-2 ante Jamaica en Kingston, goleó 6-0 a El Salvador en El Trébol y rescató el empate en Surinam. Jamaica aparece con seis puntos y Honduras, Martinica y El Salvador tienen tres. En este formato, los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos, donde se unen a México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, ya clasificados de manera directa. Los ganadores de esa ronda obtienen el pase a la Copa Oro 2027.
El lunes, por tanto, casi todo se define en la cancha ubicado en la zona 3 de la capital. Un triunfo de Guatemala la llevaría a siete puntos y, por la diferencia de goles que arrastra desde el 6-0 a El Salvador, la pondría en condición de pelear el segundo lugar e incluso la cima si Jamaica no gana su compromiso. A Surinam le basta el empate para llegar a ocho unidades y cerrar, en la práctica, su clasificación; una derrota la dejaría expuesta al desempate y a lo que ocurra en los otros partidos del grupo. El Trébol vuelve a ser el escenario de un Guatemala-Surinam con consecuencias, aunque esta vez el premio no es el honor de una eliminatoria ya resuelta, sino un lugar en los cuartos de final.
Te puede interesar: