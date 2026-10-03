 Las cuentas de Guatemala para alcanzar los cuartos de final
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Las cuentas de Guatemala para alcanzar los cuartos de final

Guatemala depende de sí misma para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El lunes, ante Surinam, se juegan su boleto.

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El once titular de Guatemala en su partido ante El Salvador - Alex Meoño
El once titular de Guatemala en su partido ante El Salvador / FOTO: Alex Meoño
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Guatemala quedó con el panorama claro de cara a la última jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Tras completarse la tercera fecha, el empate 0-0 ante Surinam, la victoria 2-1 de Martinica sobre Honduras y el triunfo 0-2 de Jamaica frente a El Salvador dejaron al grupo completamente abierto. Con estos resultados, la Azul y Blanco mantiene en sus manos la posibilidad de conseguir un histórico boleto a los cuartos de final, instancia a la que nunca ha logrado avanzar en este torneo.

El escenario para Guatemala es sencillo, aunque exigente: necesita ganar su último partido para asegurar la clasificación. Un empate o una derrota no le permitirían alcanzar los cuartos de final, por lo que el duelo del próximo lunes ante Surinam será determinante. La principal ventaja para el conjunto guatemalteco es que disputará este encuentro en condición de local, con la posibilidad de definir su futuro frente a su afición y sin depender de otros resultados para conseguir el boleto, además de tener una muy buena diferencia de goles.

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Acción de juego entre Surinam y Guatemala en Paramaribo - Selección Surinam

El camino de Guatemala

La igualdad de puntos y las diferencias entre las selecciones mantienen abierta incluso la posibilidad de un desenlace complicado para varios equipos. Guatemala podría quedarse fuera de los cuartos de final si no consigue la victoria y, dependiendo de lo que ocurra en los demás encuentros, también podría verse involucrada en la lucha por evitar el descenso a la Liga B. Honduras, Martinica y El Salvador también llegan a la última jornada con situaciones que pueden modificar la clasificación del grupo.

Si Guatemala consigue la victoria frente a Surinam, sellará su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y dará un paso importante en su objetivo de seguir compitiendo entre las selecciones de la Liga A. En cambio, un empate o una derrota significarían quedarse sin esa posibilidad, aunque todavía tendría como alternativa disputar las preliminares de la Copa Oro 2027. Todo se definirá el próximo lunes, cuando la Azul y Blanco tendrá en sus manos la oportunidad de hacer historia.

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