 Resultado Surinam vs. Guatemala por Nations League 2026
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Selección de Guatemala sigue sin ganar en Surinam

El punto logrado hoy en Paramaribo le da vida a la “Bicolor”, que buscará el lunes un triunfo ante los surinameses para optar a una plaza de cuartos de final.

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Acción de juego entre Surinam y Guatemala en Paramaribo
Acción de juego entre Surinam y Guatemala en Paramaribo / FOTO: Selección Surinam
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En el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo, las selecciones de Surinam y Guatemala se enfrentaron en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Concacaf Nations League, mismo que definiría al líder del grupo B de la Liga A. Para los chapines esta era la tercera visita que se hacía al territorio sudamericano y las dos anteriores había terminado con igualdad 1-1, en el 2004 camino al Mundial Alemania 2006 y en el 2025 en el camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. La "Bicolor", en cinco duelos ante los surinameses, no había perdido, pero tampoco había ganado de visitante.

Nations League: Surinam 0-0 Guatemala

El duelo comenzó con un dominio de los locales, que llevaron a los guatemaltecos a replegarse, lo que permitió un ataque claro de los surinameses que terminó desaprovechando al 5, así como un tiro libre donde hubo una mano chapina no sancionada por la árbitra mexicana Katia Itzel García al 6 y una fuerte discusión de José Morales tras el cobro de un tiro de esquina al 6.

Guatemala reaccionó y empezó a llevar la pelota a la zona de arriba, donde esperaban jugadores como Jeffry Bantes y Olger Escobar, pero sin mayor peligro al arco que esta tarde fue defendido por Etienne Vaessen. Para ese momento, ya se superaban el primer cuarto de hora del partido.

Con estos once guerreros, Guatemala busca tocar el cielo en Surinam

Surinameses y guatemaltecos se enfrentan a las 16:00 horas GT por el liderato del grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.

Los minutos siguieron transcurriendo y Guatemala de Luis Fernando Tena no lograba tomar el control del esférico. En tanto, Kenderson Navarro era importante ante remates de Denzel Jubitana, Gyrano Kerk y Richonell Margaret.

Al 34, Guatemala cometió un grave error en salida con Nicolás Samayoa y en la contra de Surinam estuvo cerca de anota luego de que Navarro pasara de largo en su intento de despejar.

En el 37, un error de comunicación entre Kenderson Navarro y Nicolas Samayoa llevó a Guatemala a cometer otro error, el segundo en un lapso de tres minutos, y de milagro se salvaba el elenco chapín, que si terminaba el primer tiempo igualado era ganancia.     

El primer tiempo terminó en Paramaribo con un mal sabor de boca para los chapines, que buscarían en la complementaria el triunfo o mantener la igualdad para sumar un punto.

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Acción de juego entre Surinam vs. Guatemala en Paramaribo - Captura de video de Concacaf

Guatemala empata en Paramaribo 

Luis Fernando Tena hizo dos cambios para arrancar la segunda parte, y fueron los ingresos de Jesús López, uno de los últimos llamados a la "Bicolor", y Rudy Muñoz. El "Chucho" entró por Olger Escobar y Muñoz por Matthew Evans.

Ante esas variantes, la Selección tomó otra cara. Pero al minuto 60 una falta sobre Jorge Aparicio terminó por sacarlo del juego debido a molestias en su tobillo. En lugar del jugador de Xelajú ingresó Jonathan Franco. Al 72, había otro cambio: Se iba William Fajardo y entraba Stheven Flores, quien era amonestado cuatro minutos después.  

En el 74 y 76, Kenderson Navarro hacía atajadas puntuales que dejaban con vida a la "Sele". El cierre era dramático para los de Guatemala, pero el juego era más accesible para un triunfo de los visitantes. 

Guatemala logró empatar 0-0 ante Surinam, selección que mantiene el liderato del grupo y su calidad de invicto. Por su parte, los chapines suman su tercer empate en Surinam y no lograr triunfar en territorio sudamericano.

La Selección Nacional llega a 4 puntos y el lunes recibe a Surinam donde un triunfo hará que llegue a 7 unidades, por lo que debería esperar combinaciones de resultados para clasificar a los cuartos de final de la Nations League 2026-2027. 

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Resultado entre Surinam y Guatemala por la Nations League - EU Digital

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