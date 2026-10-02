Francisco Arredondo completa cuarta etapa de Rally Marruecos

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo, leyenda dakariana con 11 medallas de finisher, completó una nueva etapa del Rally de Marruecos, y solo le resta una especial para finalizar con éxito la carrera, que sirve como preparación para la siguiente odisea de enero de 2027: el Rally Dakar.
El Rally de Marruecos 2026, continúa demostrando su dureza día a día, ya que esta edición es catalogada como una de las más duras de los últimos años.
Luego de dos días muy complicados para todos los competidores, especialmente en la categoría motos, Francisco Arredondo pudo cerrar otro día exitoso, y llegó a la meta de la cuarta especial, compitiendo en la categoría Rally2.
Detalles de la competencia de Francisco Arredondo
Fueron 321 kilómetros cronometrados los que ha recorrido este viernes. El piloto del BAS World KTM Racing Team Puma Energy Guatemala-Bremen, Francisco Arredondo, lo hizo en 6 horas, 11 minutos, y 10 segundos, para quedarse con el puesto 71 en su división.
Así, logró subir cuatro posiciones en la general de su divisional, y ahora logra ocupar el puesto 58, con constancia y un ritmo prolijo. En cuanto a la general de todas las motos, marcha en el puesto 74.
Este sábado, Arredondo definirá esta carrera válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid, con la última etapa. Será la quinta del Rally de Marruecos, que marca 259 kilómetros cronometrados en la hoja de ruta.
Rally de Marruecos 2026
El Rallye du Maroc 2026, también conocido como Rallye OLA Energy du Maroc, es la 27ª edición del rally-raid moderno que se celebra en Marruecos desde el año 2000.
Forma parte del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) como cuarta y penúltima ronda de la temporada 2026.
El rally-raid en Marruecos tiene raíces en el Paris-Agadir de 1982, que luego se convirtió en el Atlas Rally. Tras su desaparición a finales de los 90, renació en 2000 como Rallye du Maroc de la mano de Cyril Neveu y Jean-Christophe Pelletier.
*Información de César Pérez.