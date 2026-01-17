 Francisco Arredondo completa el Rally Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo completa el Rally Dakar 2026

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo cerró el Rally Dakar 2026 tras 13 etapas en Arabia Saudita, logrando la posición 70 en Rally2.

Francisco Arredondo completa el Rally Dakar 2026 - César Pérez
Francisco Arredondo completa el Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

El piloto guatemalteco de motociclismo, Francisco Arredondo, logró uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva al completar con éxito el Rally Dakar 2026, disputado en el exigente desierto de Arabia Saudita. Tras 13 etapas llenas de resistencia física y mental, el corredor nacional concluyó la competencia en la posición 70 de la división Rally2, acumulando un tiempo total de 86:50.57 horas, a 34:52.58 horas del ganador absoluto, el esloveno Toni Mulec. Con este resultado, Arredondo volvió a demostrar su constancia y determinación en la prueba más dura del automovilismo mundial.

El Rally Dakar es mucho más que una carrera: es una prueba extrema en la que el principal objetivo de todos los pilotos es llegar a la meta. Durante casi 8 mil kilómetros, entre tramos de Enlace y Especiales, los competidores enfrentaron temperaturas extremas, navegación compleja y un desgaste constante. La meta final en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, representó la recompensa a semanas de sacrificio y esfuerzo, y Guatemala volvió a decir presente gracias al trabajo y la perseverancia de Arredondo.

Francisco Arredondo completa el Rally Dakar 2026 - César Pérez

Otro Rally Dakar completado para Francisco Arredondo

Para el experimentado piloto, esta edición tuvo además un valor simbólico especial. El Dakar 2026 concluyó el sábado 17 de enero, fecha que coincidió con el vigésimo aniversario desde que Arredondo finalizó su primer Rally Dakar. El propio corredor ha descrito esta competencia como "un sueño, luego una pesadilla y después nuevamente un sueño", una frase que resume a la perfección la montaña rusa de emociones que vivió durante el recorrido por Arabia Saudita.

En lo deportivo, Arredondo cerró su participación con su mejor desempeño del rally en la etapa 13, donde finalizó en el puesto 58, a 25.08 minutos del ganador del día, el sudafricano Michael Docherty, su compañero en el BAS World KTM Racing Team.

Al llegar a la meta final, el guatemalteco expresó su felicidad por representar al país y dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro: primero descansará, compartirá con su familia y luego evaluará si escribirá un nuevo capítulo en su historia dentro del Rally Dakar, la competencia más exigente del mundo.

