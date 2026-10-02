Lucha Villa hospitalizada: alerta por su salud

La salud de Lucha Villa, una de las grandes figuras de la música ranchera mexicana, genera preocupación entre sus seguidores después de que trascendiera que recientemente tuvo que ser hospitalizada debido a complicaciones respiratorias.
La intérprete de 89 años habría permanecido aproximadamente dos días ingresada en un hospital de San Luis Potosí, estado mexicano en el que reside desde hace varios años.
La información fue revelada por el periodista Emilio Morales durante el programa mexicano La esquina de las primicias, quien explicó que los problemas estarían relacionados con sus vías respiratorias y pulmones.
La noticia cobra especial relevancia debido a la edad de la artista y a los problemas de salud que ha enfrentado desde finales de la década de 1990.
¿Cómo se encuentra Lucha Villa?
De acuerdo con la información difundida hasta el momento, la cantante ya habría sido dada de alta y regresó a su residencia en San Luis Potosí.
Sin embargo, continuaría bajo supervisión médica y recibiría visitas de especialistas, entre ellos cardiólogos, para vigilar su evolución.
Algunos reportes señalan que actualmente se encuentra estable en casa, aunque es importante destacar que hasta este viernes 2 de octubre sus familiares no han difundido públicamente un comunicado sobre la reciente hospitalización.
Por esa razón, la información disponible sobre su condición procede principalmente del reporte periodístico de Emilio Morales y de fuentes citadas posteriormente por diferentes medios mexicanos.
A pocas semanas de cumplir 90 años
La preocupación surge además cuando falta poco para una fecha especial en la vida de la cantante.
Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, por lo que dentro de pocas semanas celebrará sus 90 años. Su nombre verdadero es Luz Elena Ruiz Bejarano.
Conocida como "La Grandota de Camargo", se convirtió en una de las voces femeninas más importantes de la canción ranchera mexicana.
Su poderosa interpretación le permitió construir una carrera que trascendió la música y llegó también al cine.
La cirugía que cambió la vida de Lucha Villa
La trayectoria de la artista sufrió un cambio radical en agosto de 1997. Cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera, Lucha Villa se sometió a una liposucción. La intervención se realizó en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con información publicada en aquella época, el procedimiento había terminado cuando la cantante sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimada. Permaneció en coma durante varios días. Aunque posteriormente consiguió recuperarse, el episodio dejó consecuencias neurológicas que afectaron su movilidad y capacidad para comunicarse.
Aquellas complicaciones terminaron alejándola definitivamente de los escenarios.
Desde entonces, la artista ha llevado una vida mucho más privada y permanece al cuidado de su familia en San Luis Potosí.
Una de las grandes voces de México
Antes de aquel episodio, Lucha Villa había construido una trayectoria de más de tres décadas que la convirtió en referente de la música ranchera.
Entre las canciones asociadas a su carrera se encuentran "No discutamos", "La media vuelta", "A medias de la noche", "Ya no me interesas" y "Tú a mí no me hundes".
Además, mantuvo una estrecha relación artística con José Alfredo Jiménez, uno de los compositores fundamentales de la música mexicana.
Su característica voz grave y su presencia sobre el escenario la diferenciaron de otras intérpretes de su generación.
También dejó huella en el cine
Lucha Villa no limitó su carrera a la música. También desarrolló una destacada trayectoria como actriz y participó en producciones importantes del cine mexicano.
Entre ellas aparecen El gallo de oro, Mecánica nacional, El lugar sin límites, Lagunilla, mi barrio y Lolo. La Secretaría de Cultura de México destaca que por su participación en El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein, obtuvo un premio Ariel.
Su carrera cinematográfica reforzó una popularidad que ya había conquistado con la música y la convirtió en una de las figuras femeninas reconocibles del espectáculo mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
Seguidores permanecen atentos a su evolución
Lucha Villa ha permanecido prácticamente alejada de la vida pública durante las últimas décadas, aunque ocasionalmente su familia ha compartido imágenes que permiten a sus seguidores conocer cómo se encuentra.
En 2023, sus familiares incluso tuvieron que desmentir rumores sobre su supuesta muerte que habían comenzado a circular en redes sociales.
Ahora, la información sobre su reciente hospitalización vuelve a colocar su nombre en la conversación.
A pocas semanas de que "La Grandota de Camargo" alcance los 90 años, seguidores de la música mexicana permanecen pendientes de nuevas noticias sobre su recuperación, mientras se espera que su familia confirme o amplíe la información sobre su estado de salud.