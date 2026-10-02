Reportera y camarógrafo atropellados en vivo durante accidente

Una reportera y su camarógrafo se encontraban realizando un enlace en directo cuando fueron impactados por un vehículo que perdió el control sobre el asfalto mojado y los impactó en plena transmisión.
Los comunidores del medio mexicano Gamavision informaban sobre un incidente vial ocurrido sobre un sector conocido coo Nuevo Repueblo, al sur de la Ciudad de Monterrey, cuando fueron embestidos por el vehículo tipo agrícola.
En las imágenes se observa cuando la periodista se encontraba explicando cómo ocurrió el incidente ocurrido sobre la avenida Eugenio Garza Sada cuando el vehículo empieza a derrapar y los impacta.
Alma de la Rosa y Cristo Morales estaban ubicados en la orilla de la calzada en un posible punto ciego, ya que estaban de espaldas a un derrumbe ocurrido sobre la cinta asfáltica.
Según medios locales, el camarógrafo fue inmovilizado y trasladado a un centro asistencial para ser atendido, ya que recibió un impacto directo; mientras que la reportera podía movilizarse por su propia cuenta, pero fue trasladada para recibir atención méidca.
Asimismo, se informó que el conductor del vehículo responsable fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey y puesto a disposición de las autoridades competentes para responder ante dicho incidente.
Destacada periodista
El incidente provocó indignación en el gremio mexicano debido a la trayectora de Alma de la Rosa Flores, una periodista con tres décadas de experiencia.
De la Rosa es originaria de Guadalupe, Nuevo León, México y actualmente labora como periodista freelance para el medio GamaVisión. Posee más de 25 años de experiencia en periodismo, tanto en medios locales como de manera autónoma, como se describe en su perfil profesional.
Ha trabajado en medios como Capital Coahuila, Dominio Radio, Abstracto Noticias, Dominio Medios y más recientemente, GamaVisión Noticias, en donde labora desde 2021. Asimismo, se ha desempeñado como comunicadora social en instituciones gubernamentales y de partidos políticos.