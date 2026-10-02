 Alineaciones del Surinam vs. Guatemala por Nations League
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Con estos once guerreros, Guatemala busca tocar el cielo en Surinam

Surinameses y guatemaltecos se enfrentan a las 16:00 horas GT por el liderato del grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League.

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Selección de Guatemala
Selección de Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Luis Fernando Tena, el técnico mexicano que está al frente de la Selección Nacional de Guatemala, tuvo una tarea difícil para conformar la alineación del duelo de esta tarde cuando la "Bicolor" se mida a Surinam por la tercera fecha de la Concacaf Nations League 2026-2027 y todo ello debido a la ausencia de dos jugadores clave: Óscar Santis y Darwin Lom, el primero por una lesión y el segundo por acumulación de tarjetas amarillas. A esta situación se le sumó los malestares de Rubio Rubín.

Guatemala visita el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion en Paramaribo, donde hace casi un año (10 de octubre de 2025), los chapines se trajeron un empate 1-1, cuando todo pintaba que sería un triunfo. Este duelo fue por la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. 

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Conoce qué conlleva cada una de las seis casillas del grupo B, de la Liga A, donde se encuentra la Selección de Guatemala.

Las alineaciones del partido 

Luis Fernando Tena confió en el portero de Municipal, Kenderson Navarro, para el primer duelo de la Concacaf Nations League, el cual se jugó en territorio jamaicano y Guatemala cayó derrotado 3-2.

Posteriormente, Tena depositó su confianza en Nicholas Hagen para que en el a segunda jornada en el estadio Manuel Felipe Carrera estuviese en la portería ante El Salvador. Hagen hizo un buen trabajo donde la "Azul y Blanco" ganó 6-0.

Y para la tercera presentación, parece indicar que hay rotación en el arco, ya que el elegido es nuevamente Kenderson Navarro.

Por su parte, en Surinam, hubo lesiones de última hora de Anfernee Dijksteel y Radinio Balker, quienes van de vuelta a Europa. Sus lugares fueron ocupados por Alirio Belfor y Franklin Singodikromo de Broki. 

  • Alineación de Surinam: Etienne Vaessen, Yannick Leliendal, Gyrano Kerk, Justin Lonwijk, Richonell Margaret, Denzel Jubitana, Myenty Abena, Shiloh Tzand, Shaquille Pinas, Liam Van Gelderen y Kenneth Paal
  • Alineación de Guatemala: Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Allen Yanes, Aaron Herrera, José Rosales, Jorge Aparicio, William Fajardo, Olger Escobar, Jefry Bantes y Matth Evans
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Alineaciones del Surinam vs. Guatemala - EU Digital

La Selección de Guatemala visita por tercera vez el territorio surinamés. La primera vez fue durante la eliminatoria a la Copa Mundial Alemania 2006 donde hubo un empate 1-1, y la segunda vez fue en el camino al Mundial 2026, donde también se registró igualdad 1-1. ¿En esta tercera oportunidad podrá ganar?

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