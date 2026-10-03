Cantante asesinado a balazos durante concierto en vivo

Un ataque armado ocurrido durante una fiesta de cumpleaños terminó con la vida de un cantante de cumbia en Huaycán, distrito de Ate, Perú. La víctima fue identificada como Cristian Anderson Torres Zamora, de 26 años, conocido en el ámbito musical como Andy Torres, quien se encontraba sobre el escenario realizando una presentación.
El hecho ocurrió en la zona H del centro poblado Huaycán, donde los atacantes ingresaron a la celebración haciéndose pasar por asistentes. Una vez dentro, se dirigieron hacia el escenario y comenzaron a disparar directamente contra el artista.
Los proyectiles alcanzaron a Torres Zamora, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Durante el ataque también resultó herido el animador del evento, Edison Daniel Peceros Gago, de 29 años, quien fue trasladado a un centro médico cercano para recibir atención.
Tras efectuar los disparos, los responsables huyeron a pie en dirección a la avenida Mariscal Cáceres. Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar, acordonaron la escena y comenzaron con la recopilación de evidencias para esclarecer el crimen.
No hay capturas por este crimen
Las autoridades también revisan cámaras de seguridad instaladas en calles cercanas, las cuales habrían registrado parte del desplazamiento de los sospechosos durante la huida. Entre las imágenes analizadas figura el recorrido de un vehículo gris que podría estar relacionado con la logística utilizada para cometer el ataque.
La investigación quedó a cargo de una unidad especializada de la Policía, cuyos agentes recopilan testimonios de los asistentes y organizadores de la celebración.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni han establecido públicamente el móvil del asesinato. Los operativos continúan en el distrito de Ate para localizar a los responsables.