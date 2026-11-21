Después de tres días de búsqueda, los Bomberos Voluntarios lograron rescatar con vida a una mujer de la tercera edad que fue reportada como desaparecida en la aldea El Durazno, municipio de Chinautla, departamento de Guatemala. Las tareas de búsqueda y rescate finalizaron este sábado, 21 de noviembre de 2026, precisaron los rescatistas.
Los socorristas subrayaron el papel de sus binomios caninos Katya Oliveros y Sam, así como de Juan F. Maza y Seven para lograr el hallazgo.
Los rescatistas informaron que los trabajos de búsqueda y rescate de la mujer desaparecida se hicieron bajo el sistema de comando de incidentes y que se laboró de manera interinstitucional.
En el proceso, los ejemplares Sam y Seven realizaron la búsqueda de aroma por referencia y mostraron varios puntos de interés. Entre los últimos lugares señalados los ejemplares marcaron un camino que dirigía hacía un barranco que tiene conexión a un rio de aguas negras, donde finalmente ubicaron a la mujer.
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Mujer recibe atención prehospitalaria
En el tercer día de labores, los rescatistas dieron continuidad al último punto de interés marcado por Sam y Seven y después de varios procedimientos en el lugar se hizo efectiva la localización de la mujer desaparecida.
Los rescatistas destacaron que la afectada fue encontrada con vida y tras ser hallada se le brindó la atención pre hospitalaria, y se realizó la extracción de la mujer afectada.
Por el momento se desconocen los detalles que llevaron a la desaparición de la mujer. La víctima no fue identificada por los rescatistas.
En imágenes, los Bomberos Voluntarios mostraron que los trabajos de rescate se realizaron en zonas boscosas y con vegetación, con el apoyo de varios paramédicos y rescatistas que usaron equipo de seguridad, así como unidades móviles tipo ambulancias.