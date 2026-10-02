 Historial entre las selecciones de Guatemala y Surinam
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Guatemala nunca ha perdido ante Surinam, pero jamás ha triunfado de visitante

La Selección Nacional puede cambiar la historia este viernes y dar un paso monumental a la clasificación a cuartos de final si gana en Surinam.

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Historial entre las selecciones de Guatemala y Surinam
Historial entre las selecciones de Guatemala y Surinam / FOTO: Alex Meoño
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La Selección Nacional de Guatemala se mide este viernes a las 16:00 horas a su similar de Surinam, y será el sexto encuentro entre ambas selecciones dentro de su historial, donde los chapines jamás han perdido ante este elenco sudamericano, pero tampoco han podido ganar un duelo en condición de visitante, instancia en la cual se encuentra este día.

El primer juego entre guatemaltecos y surinameses se remonta al siglo pasado cuando en octubre 1977, durante el Norceca, que también era clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIFA Argentina 1978.

Aquel día (8 de octubre), la Selección Nacional de Guatemala, que era dirigida por Calros Wellman, venció con un marcador ajustado de 3-2 a Surinam en el estadio Universitario de Nuevo León en Monterrey, México. Por los chapines, Félix McDonald hizo un doblete y Mario Alfaro anotó otro gol.

Surinam vs. Guatemala, la gran batalla por el liderato de grupo

Los guatemaltecos buscan un triunfo histórico este viernes en Paramaribo.

Casi 30 años después de aquel primer enfrentamiento, Guatemala y Surinam se volvieron a ver las caras en doble enfrentamiento durante la eliminatoria rumbo al Mundial Alemania 2006. Primero,

En 2004, hubo doble enfrentamiento con empate 1-1 de visita y victoria 3-1 en territorio guatemalteco. Primero, el 12 de junio en Surinam, se dio un empate 1-1 gracias al gol de Guillermo Ramírez (35), que igualó el tanto de Frits Purperhart (14). Luego, el 20 de junio, los chapines vencieron a los surinameses 3-1 en el entonces llamado estadio Nacional Mateo Flores con tantos de Carlos Ruiz (doblete) y Dwight Pezzarossi. Purperhart hizo el gol visitante.

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

Con el profesionalismo, pasión y emoción que los ha caracterizado, las voces de El Mejor Equipo te acompañarán en el doble juego ante los surinameses.

Doble duelo para eliminatoria 2026

Tuvieron que pasar otros 20 años para que Guatemala tuviese doble enfrentamiento ante Surinam, esta vez, fue en el camino a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la "Bicolor" no logró el boleto mundialista.

El 10 de octubre, Guatemala visitó Surinam y empató 1-1. Darwin Lom adelantó a los chapines al 75, pero Virgil Misidjan al 90+3 hizo el empate del duelo.

Y para el 18 de noviembre, en el cierre de la eliminatoria mundialista, Guatemala recibió a Surinam y le derrotó 3-1 con goles de Darwin Lom (49), Olger Escobar (57) y Óscar Santis (65). Descontó el cuadro visitante con un autogol de Nicolás Samayoa (90+3), que terminó dándole a los surinameses el boleto al repechaje y eliminando a Guatemala de toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Así fue la última visita de Guatemala a Surinam

Un mal recuerdo tiene la Selección Nacional en Paramaribo, lugar al que regresa este viernes.

Datos a resaltar

  • Guatemala se mide a Surinam por sexta vez en su historia
  • De cinco duelos, Guatemala suma tres triunfos y dos empates
  • Guatemala no ha perdido ningún juego ante Surinam
  • Guatemala no ha podido ganar ningún duelo en territorio surinamés
  • Este viernes 2 de octubre es la tercera visita que tendrá Guatemala a Surinam.
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Guatemala vs. Surinam - EU Digital

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