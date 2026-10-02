PNC desmantela artefacto explosivo en Alta Verapaz

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este viernes, 2 de octubre, que fue localizado un explosivo durante un operativo implementado en un sector de la aldea Chajquej, San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar tras recibir la alerta por parte de personas que le notificaron a la institución sobre la presencia de un objeto de origen desconocido.
Los investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) realizaron un rastreo en el sector y constataron que el artefacto permanecía en un área con vegetación.
Al hacer la verificación correspondiente, determinaron que se trataba de una granada de fragmentación.
"De inmediato, se coordinó con el Ministerio Público y agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) para realizar el procedimiento correspondiente", detalló un portavoz de la PNC.
El artefacto explosivo fue trasladado para su destrucción de manera segura, evitando riesgos para la población.
Hallan 70 artefactos explosivos durante inspección en bodega
El pasado 30 de julio, las fuerzas de seguridad localizaron 70 artefactos explosivos especiales durante un proceso de inspección en una bodega ubicada en el condominio Las Maravillas, kilómetro 25 de la carretera a El Salvador.
De acuerdo con el reporte emitido por la PNC, en seguimiento de una alerta ciudadana se realizó la diligencia de verificación en el recinto, la cual estuvo a cargo de integrantes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).
"Fueron encontradas las siete cajas metálicas especiales. En cada una había 10 explosivos especiales para un total de 70 artefactos. Permanecían dentro de una supuesta caja de encomiendas que debía contener repuestos de vehículos", detalló la institución.
Los especialistas determinaron que se trataba de artículos explosivos para usos técnicos y profesionales, clasificados bajo la normativa internacional de transporte de mercancías peligrosas como UN0432 (Clase de riesgo 1.4S).
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7