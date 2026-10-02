 Impactante video: niño colgando de rueda en Chicago
Viral

Video muestra el dramático momento en que un niño queda colgando de una rueda de Chicago

Graban el rescate de un niño que quedó suspendido de una canastilla en una rueda de Chicago.

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Niño queda colgado de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón, México., Captura de pantalla video de X.
Niño queda colgado de la rueda de la fortuna en la Feria de Torreón, México. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Momentos de angustia quedaron registrados en un video que muestra a un niño suspendido en el aire desde una de las canastillas de una rueda de Chicago instalada en la Feria de Torreón, en Coahuila, México.

En las imágenes, el menor aparece sujetándose de la estructura del juego mecánico, mientras permanece a varios metros de altura. La situación genera alarma entre quienes presencian la escena, debido al riesgo de que pudiera caer desde la atracción.

El video muestra cómo los operadores de la rueda realizan maniobras para acercar al menor hacia una zona en la que se encontraban rescatistas. La operación se desarrolla de forma cuidadosa, esperando que la canastilla llegara a una altura que permitiera auxiliarlo y ponerlo a salvo.

Empresa responsable del juego mecánico se pronuncia 

De acuerdo con información atribuida a Protección Civil Municipal de Torreón y difundida por Espectaculares García, empresa señalada como responsable de la atracción, el niño habría ingresado a una zona de acceso restringido de la denominada La Grande Rouge. Posteriormente, se habría sujetado de una de las canastillas.

La empresa indicó que, al detectar lo ocurrido, el operador activó el procedimiento de emergencia y, con apoyo del personal auxiliar, realizó las maniobras necesarias para permitir el descenso seguro del menor.

Según el comunicado, durante el operativo los trabajadores buscaron a los padres entre el público. La madre habría descendido del juego, mientras que el padre llegó desde una atracción cercana. Finalmente, el niño fue entregado a sus padres, quienes se retiraron del lugar.

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Espectaculares García hizo un llamado a los padres y tutores para mantener una vigilancia constante sobre los menores y respetar las áreas delimitadas de acceso y salida de las atracciones.

La empresa no precisó la hora en que ocurrió el incidente, ni proporcionó información sobre la identidad, edad o estado de salud del niño. Tampoco se ha informado que haya resultado lesionado.

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