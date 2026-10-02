 Mujer pinta vehículo con poderoso mensaje en Santa Lucía
Viral

VIDEO: Mujer realiza pintas a un vehículo y deja contundente mensaje en Santa Lucía Cotzumalguapa

El mensaje que una mujer dejó en la carrocería de un vehículo y que se hizo viral en redes.

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Mujer hace pintas con aerosol a vehículo que sería de su expareja en Santa Lucía Cotzumalguapa., Captura de pantalla video de X.
Mujer hace pintas con aerosol a vehículo que sería de su expareja en Santa Lucía Cotzumalguapa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer, aparentemente molesta, realiza varias pintas con spray en aerosol sobre un vehículo que se encontraba estacionado frente a la Escuela Oficial Urbana Mixta José Milla y Vidaurre, en la calzada 15 de Septiembre, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

La escena fue grabada por un automovilista que transitaba por el sector y se encontraba al otro lado de la calle. En el clip se observa cómo la mujer se acerca al vehículo y comienza a escribir sobre la carrocería utilizando un spray, mientras varias personas que caminaban o conducían por el lugar se percatan de lo que ocurre.

El mensaje comienza en el área de la puerta del piloto y se extiende hacia la parte trasera del automóvil. Entre las frases que quedaron plasmadas se distingue claramente "Paga el colegio de tus hijos", lo que llevó a usuarios de redes sociales a relacionar el incidente con un supuesto conflicto entre la mujer y el propietario del vehículo.

La acción ocurre a plena luz del día y frente a varias personas que, sorprendidas por la escena, observan desde la calle lo que está sucediendo. La grabación no muestra qué ocurrió antes de que la mujer llegara al automóvil ni permite establecer con certeza el motivo que habría provocado su reacción.

Hasta ahora, únicamente ha trascendido que el vehículo aparentemente pertenecería a su expareja. No se conocen mayores detalles sobre la relación entre ambos ni se ha confirmado si existe una denuncia por el incidente. Las autoridades locales tampoco han emitido información oficial relacionada con el caso.

¿Qué consecuencias puede tener pintar un vehículo ajeno?

Realizar pintas intencionalmente sobre un vehículo de otra persona puede generar responsabilidad legal si se acredita que la acción ocasionó daños.

El artículo 278 del Código Penal establece que quien deteriore de propósito, total o parcialmente, un bien ajeno puede ser sancionado con seis meses a dos años de prisión y multa de Q200 a Q2 mil.

A esto se suma la responsabilidad civil. El artículo 1645 del Código Civil establece la obligación de reparar o indemnizar los daños ocasionados cuando estos son provocados intencionalmente, por descuido o por imprudencia.

Por ahora, el video es el principal registro público del incidente y se desconoce si el propietario del automóvil presentó alguna denuncia por los daños ocasionados.

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