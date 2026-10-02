Usuarios Critican Casa de los Famosos Tras Salida de Yahir

La Casa de los Famosos México vive una de sus mayores polémicas a pocos días de terminar su cuarta temporada. La eliminación de Yahir, quien quedó en sexto lugar, provocó una ola de comentarios contra el reality y cuestionamientos sobre los resultados de las votaciones.
La noche del jueves 1 de octubre, los seis habitantes que continuaban en competencia conocieron uno a uno quiénes aseguraban su lugar en la gran final.
La tensión aumentó hasta dejar a Yahir y Karina Torres como los últimos dos participantes en espera del resultado.
Finalmente, Karina regresó a la casa y consiguió un lugar entre los cinco finalistas, mientras Yahir tuvo que despedirse de sus compañeros después de 68 días dentro del reality.
El resultado tomó por sorpresa a parte de la audiencia y rápidamente el nombre del cantante se colocó entre las conversaciones de redes sociales.
"La peor temporada"
La reacción no tardó en aparecer. Seguidores del programa manifestaron su inconformidad y algunos calificaron la cuarta edición como "la peor temporada" de La Casa de los Famosos México.
Las críticas no se limitaron a la salida de Yahir. Parte de la conversación se centró en los habitantes que sí consiguieron llegar a la final y, especialmente, en la permanencia de Memo Schutz.
Entre los mensajes difundidos en redes aparecieron acusaciones de supuesto "fraude", "robo" e incluso cuestionamientos sobre el funcionamiento de las votaciones.
Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia pública que demuestre una manipulación de los resultados. Durante la gala se informó que se habían contabilizado más de 28 millones de votos antes de conocerse la eliminación.
La inconformidad de algunos seguidores también quedó reflejada en comentarios como "Yahir, regrésate a TV Azteca", en referencia a los inicios del cantante en La Academia.
Otros usuarios aseguraron que esperaban verlo en una posición más alta dentro de la competencia y cuestionaron el resultado que lo dejó a las puertas del Top 5.
Aldo Rendón enfrenta a la productora
Pero los reclamos no ocurrieron únicamente en redes sociales. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió dentro del foro del programa, cuando Aldo Rendón reaccionó a la eliminación de Yahir.
El stylist, quien desarrolló una estrecha amistad con el cantante durante su paso por el reality, se acercó a Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, para manifestar su inconformidad.
"Voto por voto, casilla por casilla", expresó Rendón mientras reclamaba por el resultado. Además, llegó a afirmar: "¡Hubo trampa!".
@its.fer012
Aldo enojado porque sacaron a Yahir #aldorendon #yahir #lacasadelosfamosos #karinatorres♬ sonido original - FER✨
El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Rendón también pidió que se contaran correctamente los votos, mientras la productora se encontraba en el foro. Sus declaraciones representan su reacción personal al resultado y no una prueba de irregularidades en el proceso de votación.
La salida de Yahir divide opiniones
La eliminación también generó debate porque Yahir había logrado mantenerse durante prácticamente toda la temporada y se había convertido en uno de los habitantes reconocidos por su actitud conciliadora.
Durante su despedida, La Jefa destacó el papel que desempeñó dentro de la casa y la relación que construyó con varios de sus compañeros.
El cantante, de 47 años, comenzó su carrera pública tras participar en la primera generación de La Academia en 2002, reality en el que obtuvo el cuarto lugar y que posteriormente impulsó su trayectoria musical.
Más de dos décadas después regresó a un formato de convivencia televisiva y consiguió colocarse entre los últimos seis participantes.
No es la primera polémica de la temporada
Las críticas contra la cuarta temporada no comenzaron con la eliminación de Yahir. Durante septiembre ya habían aparecido comentarios de espectadores que cuestionaban el desarrollo del programa y aseguraban que los habitantes generaban menos conflictos o contenido que los participantes de ediciones anteriores.
Incluso, durante una dinámica de "Congelados", exhabitantes como Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Ricardo Peralta y Apio Quijano ingresaron para confrontar a algunos concursantes y motivarlos a involucrarse más en el juego.
Aquella dinámica también generó rechazo entre algunos espectadores, quienes cuestionaron que se intentara provocar enfrentamientos entre los habitantes.
@amaliachgua
Cuenten los votos bien jajaja debió salir Memo o Mariana 😅 #parati #aldorendon #viralvideo #tiktokhumor #lacasadelosfamososmx♬ sonido original - Amalia Chávez
Fue entonces cuando comenzaron a aparecer mensajes calificando la edición como "la peor temporada", expresión que volvió a cobrar fuerza durante la recta final.
¿Quiénes llegaron a la final?
La salida de Yahir dejó oficialmente definidos a los cinco habitantes que competirán por el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2026:
· Gema Garoa
· Mariana Ochoa
· Ese Pérez
· Memo Schutz
· Karina Torres
Un día antes, Ernesto Laguardia había quedado fuera de la competencia y ocupó el séptimo lugar.
Ahora los cinco participantes restantes se preparan para la última gala, mientras afuera de la casa continúa la discusión sobre las eliminaciones y el apoyo que cada uno ha recibido.
La gran final se realizará el domingo 4 de octubre, cuando se conocerá quién obtiene el primer lugar de la cuarta temporada y el premio de 4 millones de pesos.
Mientras llega ese momento, la salida de Yahir dejó instalada una polémica que podría acompañar al reality hasta su último día: los reclamos de una parte de la audiencia que asegura no estar conforme con quienes consiguieron llegar al Top 5.