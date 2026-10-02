Última Foto de Jorge Kahwagi: Su Último Momento

La repentina muerte de Jorge Kahwagi a los 58 años conmocionó al mundo del espectáculo en México, y ahora, una persona cercana al empresario ha revelado detalles íntimos sobre sus últimos momentos de vida, incluyendo una fotografía reciente que muestra cómo lucía antes de su fallecimiento.
Durante los últimos años, Jorge Kahwagi mantuvo un perfil extremadamente hermético, alejado de la vida pública y de las redes sociales, especialmente tras el deceso de su padre.
Esta discreción generó gran curiosidad sobre su día a día. Sin embargo, las recientes revelaciones ofrecen una visión más clara de su existencia antes de su partida.
A través de testimonios de personas que compartieron con él en sus últimos años, se ha podido reconstruir parte de la vida privada de Jorge Kahwagi.
Una de las voces más significativas ha sido la de la dermatóloga Isela Méndez, quien lo atendía regularmente. Ella compartió una emotiva publicación en redes sociales lamentando su muerte.
"Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, me decías cuánto extrañabas a tu papá, siempre fuiste una persona muy amable con todas nosotras en la clínica. Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste. Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada. Hoy, al recibir esta noticia, no puedo evitar pensar en ello. Me sorprende y me entristece muchísimo tu partida. Te recordaré con mucho cariño. Descansa en paz".
Poco antes de morir
La publicación de la Dra. Isela Méndez no solo incluyó sus emotivas palabras, sino también una fotografía que, aparentemente, corresponde a una de las últimas consultas de Kahwagi en la clínica.
La imagen muestra al excongresista manteniendo un físico atlético y conservando las facciones características de su rostro, desmintiendo algunas especulaciones sobre su apariencia en sus últimos años.
Esta fotografía se ha convertido en una de las pocas imágenes recientes del empresario que han circulado públicamente, ofreciendo un vistazo a su estado antes de su fallecimiento y sumándose a los homenajes de quienes lamentan su partida.
La noticia del deceso de Jorge Kahwagi tomó por sorpresa a muchos, dado su bajo perfil público. La información sobre la causa de su muerte fue difundida inicialmente por el periodista Gustavo Adolfo Infante y posteriormente confirmada por Roberto Palazuelos. El empresario falleció a consecuencia de un derrame cerebral.
Su muerte ocurrió apenas seis meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, un evento que sin duda marcó profundamente al exboxeador y político.