 Filtran Fotos Inéditas de Christian Nodal de Hace 10 Años
Farándula

Filtran fotos del cantante Christian Nodal de hace una década

Lisa Fernanda Macías, exnovia del cantante, publicó fotos del 2016 cuando eran pareja, en las imágenes lo vemos de lo más tierno con su uniforme escolar.

Compartir:
ex de nodal, Instagram
ex de nodal / FOTO: Instagram

Un verdadero revuelo sacudió las plataformas digitales luego de que Lisa Fernanda Macías, una exnovia de Christian Nodal de su época de preparatoria, decidiera sumarse al popular trend "2016-2026".

La joven compartió una serie de imágenes y un video inédito que muestran al reconocido cantante en una faceta completamente diferente a la que sus seguidores conocen hoy, desenterrando su pasado y revelando detalles íntimos de su relación adolescente.

Foto embed
Nodal y su ex - Instagram

En ellas, vemos a un joven sin un solo tatuaje, luciendo lentes de aumento y un reloj de gran tamaño, una apariencia que contrasta drásticamente con su estilo actual, marcado por la tinta y una imagen más madura.

Este vistazo a su juventud ha sorprendido a muchos, quienes no esperaban ver al artista en una versión tan "inocente".

Sin embargo, el material más impactante no son las fotos, sino un video que Macías publicó. En el clip, se aprecia a Christian Nodal sentado detrás de ella en un salón de clases, cantándole al oído con una dulzura evidente.

El momento cumbre del video llega cuando Nodal, en un gesto de confianza y afecto, le pide un beso a su entonces pareja. Para sorpresa de muchos, Lisa Fernanda le niega el beso, demostrando que incluso el futuro ídolo musical no siempre obtenía lo que quería en sus días de escuela.

Foto embed
Nodal ex - Instagram

La infidelidad que inspiró un éxito musical

Más allá de la nostalgia que evocan las imágenes, Lisa Fernanda Macías también reveló la verdadera razón detrás del fin de su relación.

Según su testimonio, el romance con Christian Nodal concluyó debido a una infidelidad por parte del cantante. Este doloroso episodio, que marcó el final de su noviazgo adolescente, tuvo un impacto significativo en la carrera musical de Nodal.

La exnovia del artista afirmó que este desliz amoroso fue la inspiración directa para uno de los temas más conocidos de Christian Nodal: la canción "Te fallé".

Foto embed
Noda y su ex - Instagram

Esta revelación no es del todo nueva, ya que el propio Nodal ha reconocido en distintas entrevistas que esta composición surgió de una experiencia personal de desamor y arrepentimiento, confirmando así la versión de Macías sobre el origen de la letra.

Mientras Christian Nodal celebra su cumpleaños número 27, rodeado de éxitos, lujos y una consolidada carrera, estas imágenes de su pasado ofrecen una perspectiva diferente.

Para algunos de sus seguidores, el Nodal de 2016, sin tatuajes y con una apariencia más juvenil, representaba una versión "en su mejor momento". 

Foto embed
Nodal y su exnovia - Instagram

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos