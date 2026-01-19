Filtran Fotos Inéditas de Christian Nodal de Hace 10 Años

Un verdadero revuelo sacudió las plataformas digitales luego de que Lisa Fernanda Macías, una exnovia de Christian Nodal de su época de preparatoria, decidiera sumarse al popular trend "2016-2026".
La joven compartió una serie de imágenes y un video inédito que muestran al reconocido cantante en una faceta completamente diferente a la que sus seguidores conocen hoy, desenterrando su pasado y revelando detalles íntimos de su relación adolescente.
En ellas, vemos a un joven sin un solo tatuaje, luciendo lentes de aumento y un reloj de gran tamaño, una apariencia que contrasta drásticamente con su estilo actual, marcado por la tinta y una imagen más madura.
Este vistazo a su juventud ha sorprendido a muchos, quienes no esperaban ver al artista en una versión tan "inocente".
Sin embargo, el material más impactante no son las fotos, sino un video que Macías publicó. En el clip, se aprecia a Christian Nodal sentado detrás de ella en un salón de clases, cantándole al oído con una dulzura evidente.
El momento cumbre del video llega cuando Nodal, en un gesto de confianza y afecto, le pide un beso a su entonces pareja. Para sorpresa de muchos, Lisa Fernanda le niega el beso, demostrando que incluso el futuro ídolo musical no siempre obtenía lo que quería en sus días de escuela.
La infidelidad que inspiró un éxito musical
Más allá de la nostalgia que evocan las imágenes, Lisa Fernanda Macías también reveló la verdadera razón detrás del fin de su relación.
Según su testimonio, el romance con Christian Nodal concluyó debido a una infidelidad por parte del cantante. Este doloroso episodio, que marcó el final de su noviazgo adolescente, tuvo un impacto significativo en la carrera musical de Nodal.
La exnovia del artista afirmó que este desliz amoroso fue la inspiración directa para uno de los temas más conocidos de Christian Nodal: la canción "Te fallé".
Esta revelación no es del todo nueva, ya que el propio Nodal ha reconocido en distintas entrevistas que esta composición surgió de una experiencia personal de desamor y arrepentimiento, confirmando así la versión de Macías sobre el origen de la letra.
Mientras Christian Nodal celebra su cumpleaños número 27, rodeado de éxitos, lujos y una consolidada carrera, estas imágenes de su pasado ofrecen una perspectiva diferente.
Para algunos de sus seguidores, el Nodal de 2016, sin tatuajes y con una apariencia más juvenil, representaba una versión "en su mejor momento".