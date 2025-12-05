 Arlen Hernádez sufre quemaduras en el rostro por trend de TikTok
Farándula

VIDEO. Influencer sufre quemaduras en el rostro tras hacer trend de Tiktok

Arlen Hernández, del podcast 'La Patrona', sufre quemaduras de segundo grado durante su cumpleaños al recrear un trend viral.

arlen hernandez, Instagram
arlen hernandez / FOTO: Instagram

Recrear un trend viral en TikTok le pasó factura a la influencer Arlen Hernández, quien terminó en una emergencia médica.

La podcaster mexicana Arlen Hernández sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro durante la celebración de su cumpleaños.

Todo sucedió mientras intentaba hacer un reto que consiste en soplar polvo inflamable sobre velas para crear una llamarada, la incidente ha reavivado el debate sobre los riesgos de replicar contenidos peligrosos en redes sociales y la necesidad de contar con supervisión profesional en este tipo de prácticas.

Arlen Hernández compartió en Instagram que se encuentra en proceso de recuperación y bajo evaluación médica para descartar daños en la vista, ya que el fuego se acercó peligrosamente a sus ojos.

En un mensaje dirigido a sus seguidores y a otros creadores de contenido, la podcaster enfatizó:

"Espero que este video sirva para concientizar de que tienes que tener expertos cuando quieras realizar algo que veas en internet por más maravilloso que se vea y fácil, o sea, sí tenemos que tener expertos en todos lados y hacerles caso nada nos cuenta. Y en el caso de fuego, por favor, lo bueno es que yo no tenía globos con helio cerca, pero alguien se hubiera lastimado".

Foto embed
Arlen Hernández quemaduras - Instagram

Entre críticas y apoyo

La noticia generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre la preocupación por la salud de Arlen Hernández y las críticas a la decisión de intentar el trend. Entre los mensajes destacados, algunos usuarios expresaron: 

"Yo sabía que esto iba a pasar, esa modo es demasiado inconsciente, qué triste que te haya pasado a ti", mientras que otros advirtieron sobre los peligros de estos retos: "Que te recuperes pronto, gracias por compartir tu historia. Mucha gente cae en estos trends ignorando lo peligroso que es jugar con fuego".

El reto que intentó Arlen Hernández, popular en TikTok, consiste en colocar un polvo inflamable en la boca y soplarlo sobre las velas de un pastel, lo que genera una llamarada que aparenta surgir únicamente de las velas.

Aunque el efecto visual resulta impactante, especialistas han advertido sobre el riesgo de quemaduras graves en cuestión de segundos por el uso inadecuado de materiales inflamables.

A pesar de estas advertencias, la tendencia ha ganado popularidad entre creadores de contenido que buscan sorprender a su audiencia con efectos espectaculares.

Arlen Hernández es conocida por su participación en el pódcast La Patrona y por su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde aborda temas de maquillaje, belleza, moda y cosplay.

Foto embed
Arlen Hernández - Instagram

