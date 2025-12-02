 Turista que sufrió quemaduras en el volcán de Fuego sigue hospitalizado
Nacionales

Turista que sufrió quemaduras en el volcán de Fuego sigue hospitalizado

El escalador resultó quemado con flujos piroclásticos cuando ascendía el volcán.

-
VolcandeFuego(1)

Las autoridades hospitalarias dieron a conocer este martes, 2 de diciembre, que el turista que fue rescatado el pasado fin de semana en el volcán de Fuego por presentar quemaduras continúa internado y recibiendo la atención médica necesaria.

Según se conoció, el escalador está ingresado en el hospital de Antigua Guatemala, ubicado en el departamento de Sacatepéquez, y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El paciente resultó quemado con flujos piroclásticos cuando subió el volcán, que se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur de Guatemala.

