Turista que sufrió quemaduras en el volcán de Fuego sigue hospitalizado

Las autoridades hospitalarias dieron a conocer este martes, 2 de diciembre, que el turista que fue rescatado el pasado fin de semana en el volcán de Fuego por presentar quemaduras continúa internado y recibiendo la atención médica necesaria.
Según se conoció, el escalador está ingresado en el hospital de Antigua Guatemala, ubicado en el departamento de Sacatepéquez, y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El paciente resultó quemado con flujos piroclásticos cuando subió el volcán, que se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur de Guatemala.