 Conred reporta descenso de lahares en volcán de Fuego y Santiaguito
Nacionales

Se registra descenso de lahares en volcán de Fuego y Santiaguito

La Conred emitió recomendaciones a las comunidades cercanas a los volcanes de Fuego y Santiaguito

Descenso de lahares en los volcanes de Fuego y Santiaguito., Foto Conred
Descenso de lahares en los volcanes de Fuego y Santiaguito. / FOTO: Foto Conred

Debido a las fuertes lluvias que se registran en el territorio nacional por el paso de una onda del este, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reporta el descenso de lahares en los volcanes de Fuego y Santiaguito.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en el volcán de Fuego, los lahares descienden por las barrancas Las Lajas y Honda, afluentes del río Achiguate.

Estos presentan características de débiles a moderadas, con probabilidad de incremento debido a la persistencia de lluvias en el área. El flujo arrastra agua, material volcánico fino, ramas, troncos y bloques de roca de 30 centímetros a 3 metros de diámetro, lo que representa riesgo para las comunidades cercanas y la infraestructura ubicada en el recorrido de estos afluentes.


Por otro lado, en el volcán Santiaguito se registra el descenso de lahares en el cauce del río Tambor, afluente del río Samalá, en el sector Sur-SurOeste del complejo volcánico.

Este flujo también es de carácter débil a moderado, con la posibilidad de aumentar en las próximas horas. Transporta agua mezclada con sedimentos volcánicos, bloques de hasta un metro de diámetro, ramas y troncos. El lahar desciende caliente y con olor a azufre debido al arrastre de material piroclástico y flujos de lava depositados en los cauces Zanjón Seco, El Tambor y San Isidro.

Recomendaciones

La SE-CONRED recomienda a las comunidades cercanas a los volcanes de Fuego y Santiaguito:

-No cruzar ni permanecer en ríos o barrancas, especialmente durante lluvias.

-Conocer y poner en práctica el Plan Familiar de Respuesta.

-Mantener preparada la Mochila de las 72 Horas para cada integrante de la familia.

-Identificar las rutas de evacuación en su comunidad.

-Aplicar la autoevacuación si se encuentra en riesgo y seguir siempre las indicaciones de las autoridades locales.

Conred y el Insivumeh, mantiene monitoreo constante en los complejos volcánicos con el propósito de brindar información oportuna a la población y desarrollar acciones articuladas para su protección.

Covial da detalles de cierres y trabajos en rutas CA-1 Oriente y CA-9

Se tienen previstos cierres parciales en la ruta al Pacífico con dirección a la capital.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

