Cierres y trabajos en rutas CA-1 Oriente y CA-9: Covial

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) tiene activos proyectos de mantenimiento en diferentes tramos carreteros, incluidas las rutas CA-1 Oriente y CA-9, donde se tiene previsto realizar algunos cierres durante la presente semana para concluir los trabajos.
El ingeniero Cristian Figueroa, subdirector técnico de la referida dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) indicó durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que en la CA-1 Oriente, aproximadamente en el km. 25.7, se tiene una longitud de 400 metros de trabajos de reparación de la cinta asfáltica.
Según dijo, se está realizando un bacheo mayor, por lo que la maquinaria fue trasladada hoy para iniciamos con el perfilado y en un aproximado de tres a cuatro días se estarían terminando los trabajos de mantenimiento correspondientes. En ese sentido, indicó que el sábado se podría ya tener concluida esta fase.
En cuanto a la CA-9 Sur dijo que se trabaja unos 500 metros, aproximadamente a la altura del kilómetro 23. Ayer se comenzaron los trabajos y para los próximos tres días se tiene previsto hacer un cierre por carriles de 9:00 y 17:00 horas, en el tramo con dirección a la capital. Se estima que los trabajos se estén terminando el día viernes.
Al ser consultado sobre qué tipo de labores se están implementando, el entrevistado expuso: "Cuando hacemos un bacheo regularmente se tratan los puntos muy específicos para hacer la reparación de un bache en una longitud determinada, pero cuando hablamos de un bacheo mayor se trabaja la sección completa por carriles".
Según sus palabras, en este caso, no solamente se tapa un bache, sino que se perfila, se levanta la capa asfáltica existente que cuenta con un daño más severo o la denominada "piel de cocodrilo", es decir, con muchas grietas o fisuras que permiten la filtración y genera la degradación más acelerada de la capa asfáltica.
Añadió que, en el caso de la CA-9 Sur, muchos usuarios han podido tener la percepción de que existen algunas áreas con desplazamiento del material y esto sucede por exceso de cargas y falta de mantenimiento.
Según Figueroa, en esos casos cuando ya hay este tipo de situaciones por las cargas que generan ese corrimiento de forma lateral, es necesario hacer un perfilado y volver a aplicar una capa asfáltica bien nivelada.
Proyectos activos
El subdirector compartió que, durante la gestión del ministro Miguel Ángel Díaz se han levantado aproximadamente 56 proyectos con bitácora que están activos y atendiendo diversas emergencias con programas de mantenimiento diferentes a nivel nacional.
Por ello, indicó que, en cuanto al avance, en octubre se estima llegar a un total de 104 proyectos activos atendiendo mantenimientos.