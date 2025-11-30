 Rescatan a turista con quemaduras en el Volcán de Fuego
Nacionales

Fotos: Rescatan a turista con quemaduras en el Volcán de Fuego

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el afectado se ubicaba cerca del cráter, pese a la prohibición de ascenso.

Los rescatistas aplicaron los primeros auxilios al turista que fue rescatado., Bomberos Municipales Departamentales.
Los rescatistas aplicaron los primeros auxilios al turista que fue rescatado. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales confirmó el rescate de un hombre con quemaduras de consideración durante la tarde de este domingo 30 de noviembre en la cumbre del Volcán de Fuego. Según los rescatistas el paciente "se encontraba en cercanías del cráter del coloso".

En su diagnóstico, los cuerpos de rescate afirmaron que la víctima sufrió quemaduras y heridas de consideración, luego de que el volcán hiciera erupción y expulsara flujo piroclástico. Como consecuencia, el hombre que se encontraba en las cercanías fue impactado con rocas y flujo, describieron los socorristas.

El vocero del citado cuerpo de rescatistas, Mario Upún, informó que la emergencia fue atendida por socorristas de la estación de San Miguel Dueñas y Subestación de la aldea El Rosario.

Para rescatar al turista, los paramédicos se movilizaron al lugar con personal y equipo de rescate, y tras varias horas de rastreo hallaron a la víctima y a un grupo de personas quienes ya descendían con la persona herida, describió Upun.

Turista llevado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala

Posteriormente, los paramédicos dieron asistencia prehospitalaria al lesionado para proseguir con el descenso del coloso.

A bordo de la ambulancia con placas AD-31, los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron al afectado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, para realizar el rescate fue necesario utilizar una camilla para llevar al herido a la parte baja del coloso. Por el momento, no se ha establecido el nivel o grado de las quemaduras que sufrió el afectado.

Medios locales, de las cercanías del coloso en Escuintla, informaron que el volcán de Fuego tuvo erupción cuando el hombre se encontraba cerca de la cumbre. 

Llamado de Conred

La vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Valeria Urizar, confirmó que un grupo de personas sobrepasó el área de restricción de este sector, sin percatarse de la caída de bloques candentes e incandescentes.

Ante este suceso, hacemos un llamado a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y obedecer a las restricciones de ascenso a volcanes", enfatizó Urizar.

