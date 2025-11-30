Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos

Bomberos Voluntarios reportaron que un autobús tipo Pullman se accidentó durante la mañana de este domingo 30 de noviembre, con saldo del piloto fallecido y al menos 10 pasajeros heridos. Víctor Gómez, vocero del citado cuerpo de rescatistas, informó que al número 122 llegaron llamadas de vecinos reportando el accidente de tránsito.
Gómez añadió que fueron técnicos en urgencias médicas de la 7ª. compañía quienes atendieron la emergencia, bajo el mando del oficial Raúl Pedroza. El comunicador indicó que el traslado de los 10 afectados se hizo a bordo de tres ambulancias y todos fueron llevados a la emergencia del hospital nacional más cercano.
El rescatista precisó que varios de los afectados fueron atendidos por crisis de nervios y otros por lesiones a causa del impacto de la unidad de transporte de pasajeros.
Mientras tanto, las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito, sin descartar una posible avería en el sistema de frenos.
Destrozos por accidente de autobús
Videos que circulan en redes sociales mostraron como la unidad de transporte, identificada con el número de placas hondureñas TE A 6085, quedó con el frente totalmente destruido.
Además, en cercanías del accidente, varios postes de energía eléctrica quedaron derribados y los cables tirados en el suelo. Las imágenes muestran a varias personas afuera de la unidad, posiblemente turistas que ocupaban el bus.
Dentro de la unidad de transporte quedaron los restos mortales del conductor, por lo que los rescatistas dieron aviso a las autoridades, para la llegada de los peritos del Ministerio Público.
Pedroza, de la 7ª. compañía de rescatistas, narró que varios de los pasajeros lograron evacuar el autobús escapando por uno de los vidrios del automotor. El bus quedó varado en un terreno vacío, donde quedaron vidrios destrozados por el impacto.
Vecinos comentaron que el caserío Agua Caliente, donde ocurrió la tragedia, se ubica en el ingreso a Puerto Barrios, Izabal.