 Balacera cobra la vida de dos hombres dentro de tienda
Nacionales

Balacera cobra la vida de dos hombres dentro de tienda de Villa Canales

El ataque armado ocurrió en la calle principal de la aldea El Porvenir, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.

Compartir:
El incidente armado cobró la vida de dos hombres dentro de la tienda., Bomberos Voluntarios.
El incidente armado cobró la vida de dos hombres dentro de la tienda. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La rutina de una tienda de barrio se vio interrumpida por una balacera que desconocidos perpetraron en contra de dos hombres, a quienes asesinaron a quemarropa en la 4a. avenida C, 1-95, zona 3, El Porvenir, Villa Canales, durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025.

Según medios locales, la agresión armada ocurrió sobre la calle principal de la citada aldea, por lo que fue necesario cerrar el paso de los vehículos para no entorpecer las primeras investigaciones a cargo de los peritos del Ministerio Público.

Familiares de los fallecidos acudieron al local donde ocurrió el tiroteo e identificaron a las víctimas como Herví Mauricio Yax Marroquín, de 33 años y David Alberto Gonzales Barrera, 31 años.

Tras escuchar las detonaciones de bala, los vecinos pidieron auxilio a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron para cubrir la emergencia, aunque confirmaron que ambos hombres carecían de signos vitales.

Según las imágenes compartidas, ambos cuerpos quedaron tendidos en el piso, entre el mostrador y un congelador del local.

Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar para acordonar el área el ataque armado y preservar el escenario para dar con los autores del crimen.

Realizan desvíos por cierre

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva anunció acciones en favor del tránsito a causa de la balacera. La instancia confirmó el cierre de la calle principal, pero agregó que su personal realiza trabajos paliativos para aliviar el congestionamiento.

Entre las acciones, la entidad desvía el flujo de carros hacia la 2ª. calle y 3ª. avenida de la zona 1 de la aldea El Porvenir. En las imágenes de la referida autoridad de tránsito se pudo observar la presencia de varios curiosos cerca del escenario del crimen.

Quíntuple colisión deja al menos tres heridos en ruta al Atlántico

Dos camiones y tres vehículos particulares chocaron en la ruta al Atlántico, dejando varias personas heridas.

En Portada

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapat
Nacionales

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

12:10 PM, Nov 29
Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela cerrado en su totalidadt
Internacionales

Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

09:32 AM, Nov 29
CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osoriot
Nacionales

CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio

11:42 AM, Nov 29
FIFA analiza nueva medida para frenar la pérdida de tiempo en los partidos t
Deportes

FIFA analiza nueva medida para frenar la pérdida de tiempo en los partidos

02:51 PM, Nov 29

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos