Balacera cobra la vida de dos hombres dentro de tienda

La rutina de una tienda de barrio se vio interrumpida por una balacera que desconocidos perpetraron en contra de dos hombres, a quienes asesinaron a quemarropa en la 4a. avenida C, 1-95, zona 3, El Porvenir, Villa Canales, durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025.
Según medios locales, la agresión armada ocurrió sobre la calle principal de la citada aldea, por lo que fue necesario cerrar el paso de los vehículos para no entorpecer las primeras investigaciones a cargo de los peritos del Ministerio Público.
Familiares de los fallecidos acudieron al local donde ocurrió el tiroteo e identificaron a las víctimas como Herví Mauricio Yax Marroquín, de 33 años y David Alberto Gonzales Barrera, 31 años.
Tras escuchar las detonaciones de bala, los vecinos pidieron auxilio a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron para cubrir la emergencia, aunque confirmaron que ambos hombres carecían de signos vitales.
Según las imágenes compartidas, ambos cuerpos quedaron tendidos en el piso, entre el mostrador y un congelador del local.
Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar para acordonar el área el ataque armado y preservar el escenario para dar con los autores del crimen.
Realizan desvíos por cierre
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva anunció acciones en favor del tránsito a causa de la balacera. La instancia confirmó el cierre de la calle principal, pero agregó que su personal realiza trabajos paliativos para aliviar el congestionamiento.
Entre las acciones, la entidad desvía el flujo de carros hacia la 2ª. calle y 3ª. avenida de la zona 1 de la aldea El Porvenir. En las imágenes de la referida autoridad de tránsito se pudo observar la presencia de varios curiosos cerca del escenario del crimen.