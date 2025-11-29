Quíntuple colisión deja tres heridos en ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que cinco vehículos protagonizaron un choque múltiple en el kilómetro 126 de la ruta al Atlántico, durante la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025. La entidad de socorro precisó que el accidente ocurrió en el territorio del municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.
Los rescatistas añadieron que para rescatar a los heridos fue necesario usar equipo especial y que tres afectados necesitaron ser llevados a un centro asistencial, mientras que otros sufrieron heridas menores.