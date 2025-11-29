 Quíntuple colisión deja tres heridos en ruta al Atlántico
Quíntuple colisión deja al menos tres heridos en ruta al Atlántico

Un tráiler y cuatro vehículos particulares chocaron en la ruta al Atlántico, dejando varias personas heridas.

Los cuerpos de rescate reportaron al menos tres personas heridas tras la colisión., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de rescate reportaron al menos tres personas heridas tras la colisión. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que cinco vehículos protagonizaron un choque múltiple en el kilómetro 126 de la ruta al Atlántico, durante la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025. La entidad de socorro precisó que el accidente ocurrió en el territorio del municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.

Los rescatistas añadieron que para rescatar a los heridos fue necesario usar equipo especial y que tres afectados necesitaron ser llevados a un centro asistencial, mientras que otros sufrieron heridas menores.

Gobierno anuncia cambios en el CIV; Norma Zea es nombrada ministra

Tras 10 meses en el cargo de ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz asume ahora como interventor de FEGUA.

