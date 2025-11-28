Salida del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz

El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves 27 de noviembre la salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla del cargo de ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en medio de una serie de cuestionamientos que han surgido, principalmente desde el Congreso, con respecto al ejercicio de sus funciones.
Díaz fue presentado oficialmente como titular del CIV el 13 de enero de 2025, luego de casi dos meses de permanecer vacante el cargo tras la renuncia del anterior funcionario.
En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo informó que Díaz es coronel de ingenieros de Estado Mayor, con una licenciatura y maestría en tecnología y administración de recursos y un doctorado en ciencias políticas y sociología. Añadió que cuenta con una larga trayectoria profesional dedicada al trabajo de la construcción dentro de la institución castrense.
Por medio de un comunicado, el Ejecutivo indicó que Díaz asume ahora como interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para liderar la transformación hacia la modernización del sistema ferroviario del país.
"El perfil técnico del ingeniero Díaz Bobadilla y el liderazgo demostrado al frente del Ministerio de Comunicaciones serán determinantes para coordinar las acciones que llevará a cabo el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala, en cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el marco del fortalecimiento y recuperación integral de dicho sector", se indicó.
Nueva ministra de Comunicaciones
El Gobierno también anunció que, en sustitución de Díaz Bobadilla, asume como ministra la ingeniera Norma Zea, profesional con amplia experiencia en supervisión, planificación y asesoría técnica de obras de infraestructura vial, así como en concesiones, asociaciones público - privadas y proyectos de desarrollo municipal.
Además, se indicó que ha liderado la coordinación y ejecución de proyectos estratégicos del CIV, incluidos planes de movilidad y mantenimiento de la red vial.
¿Qué se espera de la nueva administración en el CIV?
Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se abordó el tema de la salida del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, que hasta entonces no había sido confirmada. Los expertos coincidieron en que quien llegue a sustituirlo debe hacer una serie de modificaciones para fortalecer la entidad.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, especialista en política fiscal y exviceministro de Finanzas, consideró que la gran oportunidad es "lo rescatable" y "lo bueno" que tiene el presupuesto 2026, recién aprobado, porque hay temas que se critican de forma negativa, pero la importancia es que ejecute según lo programado.
"Por ejemplo, si van a empezar los trabajos con la línea 1 del metro en la Ciudad capital, la modernización del puerto Quetzal, del puerto Santo Tomás de Castilla, esos 3 mil kilómetros de caminos rurales y todo lo que tiene el presupuesto de inversión. La oportunidad que verían es que el Gobierno ha reacomodado su gabinete y ahora vamos a demostrar con resultados que tenemos la capacidad de ejecución", dijo.
Mientras tanto, Paul Boteo, director general de Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que quien llegue a ser titular de Comunicaciones debe ser una persona que pueda hacer un cambio estructural.
"Tendría que ser una persona que tenga experiencia y conozca muy bien el quehacer pu´blico para poder darle vuelta a lo que hemos tenido: el fracaso en el Ministerio de Comunicaciones. Allí creo que hay expectativas en la población y de parte de algunos sectores de que haya una limpieza total en esa institución, porque ha habido casos de corrupción. Y,los que han llegado han ido a hacer un diagnóstico, pero en ese aprender el tiempo pasa, la infraestructura se deteriora y vemos la queja sentida y muy justificada de la población de decir que la infraestructura se está cayendo", puntualizó.