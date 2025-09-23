Diputados plantean solicitar destitución del titular del CIV; ministro responde

En medio de una temporada de lluvias en la que ya se han registrado más de 1 mil 800 emergencias, el tema de los daños en las carreteras ha tomado mayor relevancia, pues desde distintos sectores se ha cuestionado la forma en la que se atiende la red vial y se ha expuesto el impacto que el mal estado de las rutas genera en la economía.
En ese contexto, en la instancia de jefes se acordó en la reunión de ayer que se citaría al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, hablar sobre las condiciones de infraestructura del país. De igual forma, se adelantó que se estaría pidiendo al presidente Bernardo Arévalo la destitución del funcionario.
El tema fue abordado este martes, 23 de septiembre, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con diputados de diferentes bancadas y con el titular de la referida cartera para conocer sus posturas al respecto.
José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que el tema del CIV se debe abordar de forma integral, en especial tomando en cuenta que en esa institución siguen operando redes criminales y estructuras de saqueo y corrupción.
Agregó que esa institución, hoy por hoy, a lo que se está dedicando es a pagar deuda de arrastre, incluso sin tener la certeza de la existencia de los proyectos. Explicó que esos pagos pendientes provienen de años anteriores, incluso de varios gobiernos atrás, pero consideró que observar este panorama es el claro ejemplo de que tales redes siguen existiendo.
"Siguen operando estas estructuras que hubiéramos esperado que el gobierno entrara por ahí inicialmente, más allá de todos los cambios de ministros, viceministros, directores y directoras, era realmente entrar a hacer ‘una limpia’ al Ministerio de Comunicaciones. Pareciera ser que algo frenó la posibilidad de entrar realmente a sacar esas estructuras de corrupción", dijo.
En ese sentido, consideró que, aunque en su opinión hay cierta "incapacidad" de parte de Díaz, si se diera la salida del ministro y se nombrara otro en su lugar e incluso otros más adelante, si no se atiende la erradicación de esas redes delictivas se seguirá presentando esa situación de falta de atención a la infraestructura del país.
Chic también indicó que, actualmente, en el CIV hay "una mentira recurrente" en la que se dice que hay proyectos de mantenimiento y se empezará a trabajar en ciertos puntos, pero al recorrer las áreas se nota que no es así.
Por aparte, la parlamentaria Sonia Gutiérrez, de Winaq, coincidió con lo dicho por Chic en que la infraestructura vial se ha convertido en un mecanismo de corrupción. Añadió que que, lamentablemente, hoy en día "a todas luces se ve la tragedia", pues en pleno invierno un deslave o derrumbe provoca kilómetros de cola si no hay intervención oportuna.
"Esto no es solo con este gobierno. Pero el problema que yo identifico es que los mecanismos oscuros de compadrazgos, de negociaciones que los diferentes gobiernos de turno han tenido con las constructoras, porque sabemos que han financiado las campañas electorales de muchos gobiernos de turno, son los que ponen y quitan a los funcionarios", compartió.
De igual forma, manifestó que hoy el Gobierno está prácticamente atado, porque estos contratistas vienen desde gobiernos anteriores y son los mismos mecanismos de negociación. "El Gobierno, lamentablemente, no ha tenido la capacidad, primero, para poner orden, tampoco para controlar esa cartera y les falta mucho en acciones de denuncia para establecer quiénes son los responsables", señaló.
Gutiérrez también expuso que el Ejecutivo se está quedando muy corto en términos de depurar la institucionalidad. "La corrupción es el meollo del asunto que hoy está prácticamente afectando a todo el país en su infraestructura vial", puntualizó.
En tanto, Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), opinó que al ministro de Comunicaciones "le quedó grande" la tarea de reconstruir "las ruinas" en las que le entregaron ese ministerio por causa de la corrupción.
"Le quedó grande el tacuche. Creo que hay un perfil un poco extraño dentro del Gobierno del presidente Arévalo y es que fueron a traer personas que ya estaban como en el retiro, jubiladas, en sus casas descansando. Ese es el caso de este señor. Entonces, ya no tienen ese empuje, esa necesidad, ese deseo de cambiar que acompañó al presidente Arévalo y muchos de sus cercanos. Ese señor no tiene esa energía", manifestó.
También opinó que el funcionario no optó por una supervisión fuerte y solo se mantienen "mintiéndole a la población", subiendo y bajando eventos para atender la infraestructura, pero manteniendo un caos evidente. "Apostaron mal, porque un país para desarrollarse necesita vías de comunicación", enfatizó.
Por aparte, Álvarez señaló la importancia de que Arévalo "le dé las gracias" a Díaz y empieza a buscar otros perfiles. También analizar otros nombramientos en diferentes instituciones donde hace falta avances.
Problemas estructurales
Para Samuel Pérez, diputado electo por Semilla, existen dos problemas más estructurales y que no tienen que ver tanto con falta de voluntad, ímpetu o energía, sino que son problemas sistémicos. El primero, indicó que se evidenció cuando el exministro Félix Alvarado empezó a desmantelar redes de corrupción que estaban enquistadas en el CIV y que no es fácil empezar a arrancarlas de raíz, porque muchas veces las personas que están en el lugar y forman parte de la estructura tienen un sistema burocrático que les favorece.
Mencionó que quienes están detrás de este tipo de acciones, donde los avances se dan solo si existen coimas, muchas veces ocupan cargos que no son de los correspondientes a que el Gobierno nombre, así que no tiene nada que ver con nombramientos políticos, sino que son parte de un servicio civil que no tiene características meritocráticas.
"Por un lado, están estas redes que hay que continuar desmantelando. Y, por otro lado, hay un problema sistemático en la forma en que se contrata obra, pues los incentivos están puestos para que se traben los procesos en lugar de agilizarse, yo creo que hay muchos que se pueden ir automatizando y modernizando. Esa es una tarea que le toca al Congreso", dijo.
Pérez compartió que el Ejecutivo está preparando una nueva ley de compras y contrataciones y consideró que la misma significará una discusión importante para que no solo el tema se modernice, sino todo lo relacionado con la administración pública.
Ministro reitera avance en proyectos de infraestructura
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, aseguró que la ejecución enfocada en la red vial "sí está caminando", porque no se está viviendo la misma situación del año pasado, donde no había ningún proyecto activo, pero actualmente sí los hay. Según explicó, se está trabajando y se están dando los mantenimientos correspondientes, a la vez que ya se tiene todo viabilizado para los próximos 10 meses.
"Otra cosa es verlo desde la perspectiva política de los señores diputados y señoras diputadas. (...) Cuando se quiere buscar algo, cuando se quiere hacer daño y atacar a la persona se busca hasta debajo de las piedras. Yo al diputado Chic no le he mentido. Lo puedo llevar a donde él quiera que lo lleve. Precisamente hoy acabo de resolver un problema en el municipio de La Unión y estamos trabajando allí", dijo.
En cuanto a la existencia de redes de corrupción en el CIV, el funcionario indicó que se han hecho las denuncias ante las autoridades correspondientes y es función de las mismas darle el seguimiento al tema.
"El problema de la corrupción es que no está en los niveles altos, está en la base de la organización, hay gente que ha pasado bastantes años trabajando y no les importa cuánto ganen, porque como hay un corruptor que les pasa dinero para que les den información, les agilicen proyectos, claro", agregó.
En cuanto al pago de obra de arrastre, Díaz indicó que se debe pagar porque de lo contrario surgen intereses, va creciendo, se plantean demandas y la obra, además, "está tirada". Con respecto a la "falta de energía" a la que hizo referencia el diputado Álvarez, el ministro respondió que ha demostrado que no es así, pues ha recorrido más de 16 mil kilómetros por tierra en el marco de su trabajo.
Finalmente, Díaz se refirió a la posible solicitud para su destitución y dijo que, si en cierto momento pudo enfrentarse a una esclerosis múltiple, podrá "sobrevivir al ataque de los diputados", hacerle frente a esta situación y lo que pueda venir.
