 Derrumbes e inundaciones por lluvias afectan las carreteras
Conred reportó que la carretera 7E quedó inundada en el kilómetro 295, rumbo a la comunidad La Esperanza Túnico, en El Estor, Izabal.

En Izabal, las fuertes lluvias causaron la crecida del río Túnico, interfiriendo directamente en el tránsito de vehículos., Conred.
En Izabal, las fuertes lluvias causaron la crecida del río Túnico, interfiriendo directamente en el tránsito de vehículos. / FOTO: Conred.

Entidades del Organismo Ejecutivo y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportaron seis derrumbes y una inundación en las carreteras a nivel nacional durante la jornada de este domingo 21 de septiembre de 2025, a causa de las lluvias en el territorio nacional. En uno de los eventos, Conred informó que el caudal del Río Túnico aumentó su nivel, obstaculizando el paso sobre el kilómetro 295 de la Ruta Nacional 7E, en dirección hacia la comunidad La Esperanza Túnico, del municipio del Estor, departamento de Izabal.

Asimismo, la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó que sus cuadrillas trabajaron durante la jornada dominical en el kilómetro 17 de la carretera al Atlántico. En ese lugar, los empleados de Caminos removieron varias rocas de grandes dimensiones y tierra para liberar el paso vehicular.

En la misma ruta, pero sobre el kilómetro 45.2, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó el "paso cerrado momentáneamente", hacia el norte, debido a trabajos de limpieza. En ese sector un derrumbe de grandes proporciones fue removido con ayuda de camiones y tractores; el incidente tuvo lugar en el área de San Antonio La Paz, El Progreso.

Conred también reportó que en Baja Verapaz se registró un deslizamiento sobre el kilómetro 80 de la Ruta Nacional 05, en el caserío Las Animas, Granados. La entidad solicitó que las instituciones afiliadas realizaran las acciones de limpieza.

Derrumbes en el occidente del país

Delegados departamentales de Conred en Quetzaltenango informaron que un derrumbe se registró un derrumbe en el kilómetro 219 de la Ruta Interamericana (CA 1-Occidente), por lo que varios trabajadores de la localidad liberaron la vía con palas, piochas y carretas. El incidente tuvo lugar en la comunidad Los Alonzo, del municipio de San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango.

En Huehuetenango se registró la caída de un árbol sobre el kilómetro 385, de la Ruta Departamental HUE 13, en dirección de Jacaltenango hacia Concepción Huista, Huehuetenango. Conred coordinó acciones con sus instituciones afiliadas para liberar el paso en el área.

Durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre de 2025, vecinos reportaron que un derrumbe afectó el kilómetro 143 de la Ruta Nacional que conduce hacia el municipio de Panajachel, desde Sololá. La entidad de prevención de desastres gestionó el apoyo de personal municipal de la localidad para limpiar el alud, utilizando maquinaria y otras herramientas.

