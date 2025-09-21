Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

Momentos de terror se vivieron en un salón de usos múltiples de la aldea Pueblo Nuevo, municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa, por una balacera que frustró la elección de una reina de belleza local. Bomberos de la localidad confirmaron que el ataque armado cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años, porque los sicarios lo agredieron a quemarropa.
Los rescatistas narraron este domingo 21 de septiembre de 2025 que desconocidos irrumpieron en el evento, donde los organizadores buscaban nombrar a una representante de belleza para la feria de la localidad. Testigos añadieron que la agresión ocurrió después de una agresión verbal entre el fallecido y sus victimarios, sin importar que en el lugar habían familias completas y hasta niños observando la actividad social.
Medios locales informaron que la víctima mortal es Santiago González, de 40 años, quien residía en la comunidad La Palmilla, también de Usumatlán, Zacapa. En redes sociales, destacaron que el asesinato ocurrió durante la elección de Flor Infantil para la feria de la primera aldea mencionada.
El cuerpo de la víctima mortal quedó tendido en pleno salón social, frente a varias personas que habían asistido a observar el evento relacionado con la feria local. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes al evaluar a la víctima establecieron que había fallecido por la gravedad de las heridas de bala.
Primeras investigaciones en Zacapa
En el lugar también hubo personas con crisis nerviosa por el terror que vivieron cuando se ejecutó la balacera que enlutó a una familia de la localidad. Por el momento no se reportan capturas por este incidente armado, pero las autoridades ya realizan las primeras investigaciones y tratan de establecer si en el lugar había cámaras de seguridad para ampliar en las averiguaciones.
Algunas versiones consideraron que la víctima mortal es familiar de un exfuncionario edil de la localidad, pero ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades.