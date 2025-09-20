 Accidente en ruta Cobán-Chisec: un muerto y tres heridos
Nacionales

Choque en ruta entre Cobán y Chisec deja un muerto y tres heridos

Un autobús y un camión chocaron en el kilómetro 236.6.

Un camión y un bus chocaron en el Km. 236.6 de la ruta que conduce de Cobán hacia Chisec., Bomberos Voluntarios
Un camión y un bus chocaron en el Km. 236.6 de la ruta que conduce de Cobán hacia Chisec. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una persona murió y otras tres resultaron con heridas de gravedad en el marco de un accidente de tránsito ocurrido poco después del mediodía de este sábado 20 de septiembre. El hecho se registró en el kilómetro 236.6 de la ruta que conduce de Cobán hacia Chisec, en el departamento de Alta Verapaz.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, en el referido punto colisionaron un camión que transportaba equipo de fumigación y un autobús tipo coaster.

El personal de varias estaciones de la región acudió al sector para poder atender a los afectados, ya que se les notificó por parte de los transeúntes que las personas habían quedado atrapadas.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas constataron que cuatro personas resultaron con golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo debido al fuerte impacto entre ambos vehículos.

"Tres personas fueron rescatadas utilizando cadenas, ya que se encontraban atrapadas en las cabinas. Presentaban diversas fracturas y fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Cobán, donde ingresaron a las áreas roja y amarilla", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.

Agregó que se confirmó el fallecimiento de la cuarta persona debido a las fuertes lesiones que sufrió durante la colisión.

Identifican a víctimas

Los Bomberos Voluntarios informaron que las víctimas del accidente fueron identificadas como:

Heridos

  • Rudy Caal Coc, de 37 años, originario de Alta Verapaz, piloto del autobús.
  • Fidel Bernardo Chinchilla Barrientos, de 35 años, piloto del camión.
  • Byron Daniel Jolom, de 24 años, ayudante que viajaba en el camión.

Fallecido

  • Hombre sin identificar, ayudante del camión.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. 

La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

