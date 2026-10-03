Islas Cook vence por primera vez en su historia a Tahití

La selección masculina de futbol de Islas Cook escribió una página memorable en su historia al derrotar 3-2 a Tahití en un partido amistoso disputado el pasado miércoles 30 de septiembre de 2026 en el CIFA Field de Matavera. Se trata de la primera victoria de los "Kukis" frente a los "Toa Aito" en enfrentamientos entre ambas selecciones senior masculinas, después de más de una docena de derrotas previas, algunas por goleadas contundentes.
El encuentro, segundo de una serie de dos amistosos, que marcó el regreso a jugar en casa tras 28 años sin partidos internacionales -categoría mayor- en su territorio, estuvo lleno de emociones.
Islas Cook sorprendió desde el inicio: Benjamin Mata abrió el marcador al minuto 3 y Tremaine Rimene-Albrett amplió la ventaja al 9 para poner el 2-0. Tahití reaccionó con rapidez y, gracias a un doblete de Kamalani Bennett (16 y 21), igualó el partido antes del descanso (2-2).
En el segundo tiempo, apenas iniciado, Mata volvió a aparecer al minuto 48 para sellar el 3-2 definitivo. La defensa local resistió las embestidas posteriores de los visitantes y conservó el resultado hasta el final, desatando la euforia entre el público local que asistió a este hito.
Triunfo histórico
El triunfo llega en un momento de renovación para el futbol de Islas Cook, bajo la dirección del entrenador Rhys Ruka.
Tras haber caído 1-3 en el primer partido de la serie unos días antes, la revancha resultó perfecta y demuestra el crecimiento del equipo en casa.
Para Tahití, que históricamente dominaba el historial, esta derrota representa un revés inesperado en su preparación.
Este resultado no solo eleva la moral del combinado cookiano, sino que también genera ilusión de cara a futuros compromisos continentales. En un futbol oceánico donde las diferencias de nivel suelen ser marcadas, la victoria de Islas Cook sobre Tahití quedará registrada como un momento histórico para el deporte del país.
Uno de esos momentos ocurrió en 1971 cuando en los Juegos del Pacífico Sur 1971, Tahití derrotó a Islas Cook 30-0.
Dentro de los registros de la FIFA, en los últimos siete encuentros entre Islas Cook y Tahití, todos terminaron con triunfo de los tahitianos, tres de ellos en goleadas: 5-0, 6-0 y 7-0.
@rjduransanjuan
LAS ISLAS COOK HICIERON HISTORIA EN ESTA FECHA FIFA. 🇨🇰❤️ #fútbol #islascook #tahiti #mundial #fechafifa♬ Sentimental and emotional track(1139462) - MaxRecStudio